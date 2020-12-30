Пенсионный фонд опубликовал новый показатель, от которого зависит выплата: сколько будут платить

В Украине Пенсионный фонд утвердил новый размер зарплаты, который используют для расчета выплаты. От него зависит размер будущей пенсии.

Как сообщает пресс-служба Фонда, в начале года для расчета использовали зарплату в размере 9,5 тыс. грн, а на данный момент – около 10,8 тыс. Предположим, что с того момента размер вашего дохода не изменился и составляет 10 тыс. грн.

Таким образом, при старой цифре можно было рассчитывать на пенсию в размере 3675 грн, а сейчас при такой же собственной зарплате – 3220 грн.

Отметим, с января 2021-го украинцам перестанут назначать временную выплату для тех, кто не будет иметь необходимого стажа. Со следующего года в 60 лет на заслуженный отдых будут выходить только те, у кого уже есть 28 лет стажа.

Отметим, как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.