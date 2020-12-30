Пенсійний фонд опублікував новий показник, від якого залежить виплата: скільки будуть платити

В Україні Пенсійний фонд затвердив новий розмір зарплати, який використовують для розрахунку виплати. Від нього залежить розмір майбутньої пенсії.

Як повідомляє пресслужба фонду, на початку року для розрахунку використовували зарплату в розмірі 9,5 тис. грн, зараз – приблизно 10,8 тис. Припустімо, що з того моменту розмір вашого доходу не змінився і становить 10 тис. грн.

Так, за старої цифри можна було розраховувати на пенсію в розмірі 3675 грн, а зараз за такої ж власної зарплати – 3220 грн.

Зазначимо, із січня 2021-го українцям перестануть призначати тимчасову виплату для тих, хто не матиме необхідного стажу. З наступного року в 60 років на заслужений відпочинок виходитимуть тільки ті, у кого вже є 28 років стажу.

Додамо, як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій у березні має становити приблизно 11%. Наприклад, за пенсії 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити орієнтовно 385 грн. У разі перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні буде загострюватися щорічно.