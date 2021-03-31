Пенсионеров в Украине принудительно переведут на банковские карты, – Смелянский

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что Министерство соцполитики планирует перевести всех пенсионеров, кроме тех, кто не может передвигаться из-за инвалидности и тех, кому больше 80 лет, на выплату пенсий с помощью банковских карт.

Об этом руководитель компании сообщил на своей странице в Facebook. В результате "Укрпочта" потеряет часть своего дохода от доставки пенсий. Ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявляла, что с 2004 по 2021 год средняя цена доставки одной пенсии выросла с 3,12 до 60 грн. Предыдущее правительство уже повышало тарифы, в среднем на 45%.

После конфликта с "Укрпочтой", которая потребовала повысить тарифы на доставку пенсий, как пишет Смелянский, Минсоц предложил перевести львиную долю пенсионеров на банковские карты. Сейчас пенсии через "Укрпочту" получают 3,6 млн украинцев.

"Минсоц вносит проект постановления, о принудительном, с 1 сентября 2021 года, переводе на карты всех пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы, не ходящих и тем, кому более 80 лет. То есть пенсионерам будет принудительно открыт счет (угадайте где?). Это в стране, где банки и банкоматы присутствуют в 4% населенных пунктов и часто ближайший на расстоянии в 50-60 км", – написал Смелянский.

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