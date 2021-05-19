Пенсии в Украине урежут в несколько раз: сколько будем получать

Украинцы на пенсии получают около 28,7% последней зарплаты, говорят в Минсоцполитики. Постепенно эта цифра снизится до 18%. К примеру, с зарплатой в 10 тыс. грн сейчас можно получать около 2,87 тыс. грн, а в 2055-м при таких же условиях уже 1,8 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Таким показателям есть объяснение: взносы оплачивают 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров", – отметила Лазебная.

И это еще относительно позитивный прогноз. Премьер-министр Денис Шмыгаль вовсе считает, что через 15 лет украинцы (если ничего не изменить) вообще не будут получать пенсии. Причина все та же – демографическая ситуация.

"Будет мало работоспособных и много пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", – сказал премьер.

По подсчетам Минсоца, фактический прожиточный минимум для пенсионера составляет 4 382,47 грн. И все, кто получает меньше, находятся за чертой бедности. Действующий размер пенсии даже после повышения будет в несколько раз ниже.

Старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко поясняет: от прожиточного минимума зависит размер многих социальных выплат, поэтому для его повышения до реального уровня придется резко увеличивать бюджет Минсоца. А денег на это нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже 15 лет существуют механизмы, которые помогут обеспечить гражданам безбедную старость и даже выйти на пенсию миллионерами. Однако очень незначительный процент украинцев пользуется такими механизмами.