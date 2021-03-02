Пенсии в Украине резко сократятся: названы причины

В Украине размер пенсий будут сокращаться ежегодно. В результате уже в 2050-х выплаты будут в два раза меньше.

Так, работающих становится меньше, а число пенсионеров (в процентном соотношении) растет. Об этом сообщается в материале OBOZREVATEL.

Отметим, что с 2017 года сократили "стоимость" каждого года стажа. В результате все пенсионеры по новым правилам получают выплату на 26% ниже. В 2000-х ужесточили требования к стажу: в него перестали засчитывать период обучения, время, когда сотрудник "числился", но не получал зарплату и т.д.

Кроме того, в 2016-м в два раза сократили единый соцвзнос(ЕСВ) с зарплаты – он пополняет бюджет Пенсионного фонда. Также стоит отметить низкие зарплаты, большой уровень теневой экономики в Украине.

Пенсии будут снижаться с каждым годом. На данный моментукраинцы на пенсии получают около 28,7% последней зарплаты, говорят в Минсоцполитики. Постепенно эта цифра снизится до 18%. Так, с зарплатой в 10 тыс. грн сейчас можно получать около 2,87 тыс. грн, а в 2055-м при таких же условиях уже 1,8 тыс. грн.

Напомним, что в Украине с 1 марта пересчитали минимальную пенсию для тех, кто выполнил требования по стажу, на 100 грн. Пенсионеры, которые имеют 30 лет стажа (для женщин) и 35 лет стажа (для мужчин), до 1 марта 2021-го получали гарантированный размер пенсии 2100 грн (или больше), а с 1 марта их выплата не может быть меньше 2200 грн.

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