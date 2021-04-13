Пенсии в Украине пересчитают через несколько месяцев: кому увеличат на сотни гривен

В Украине с 1 июля 2021-го пересчитают максимальную и минимальную пенсии. В результате выплаты увеличат на 85-850 грн.

Перерасчет предусмотрен утвержденным бюджетом Пенсионного фонда на 2021 год. Так, до июля минимальная выплата составляет 1769 грн, а максимальная – 17 690 грн. Уже после 1 июля тем украинцам, которые получают минимум, пенсии повысят до 1854 грн. В то же время максимальная выплата увеличится до 18 540 грн.

По данным Минсоцполитики, уже сейчас прожиточный минимум (ПМ) для пенсионеров составляет 3474 грн. Все, кто получает меньше, фактически находится за чертою бедности. Если бы уровень фактического подняли до реального, минимальная пенсия составила бы 3474 (почти в два раза выше расчетного), а максимальная была бы на уровне 34 740 грн.

Чуть ли не единственная категория, которая может претендовать на неограниченный размер пенсий – судьи. Остальные же не могут получать больше, чем 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных (он же минимальная пенсия).

Согласно последним данным ПФУ, украинские судьи на заслуженном отдыхе получают в среднем 67,9 тыс. грн. Выплаты им считают не по общим правилам, а по особым условиям.

Как ранее писал OBOZREVATEL, с сентября 2021-го пенсии будут выплачивать по-новому. Все, кроме украинцев старше 80 лет и малоподвижных, должны открыть счета в банке и получать выплаты на карту. Это сделали для того, чтобы сэкономить деньги на доставке выплат с помощью почтальонов.