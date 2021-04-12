Пенсии в Украине будут выплачивать по-новому: в Кабмине раскрыли детали

Заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко заявил о переводе с сентября 2021-го пенсий на банковскую карту получателя и заверил, что это можно сделать в одно касание.

Об этом сообщает пресс-служба министерства. "У нас существует процедура проведения этого мероприятия в одно касание. Пенсионер или получатель социальной помощи выбирает банковское учреждение, обращается туда, оформляет счет, информация о счете поступает из банка самостоятельно в орган, который обеспечивает выплату. Человеку повторно никуда ходить не надо", –сказал Музыченко.

Доставка пенсий на дом будет осуществляться только маломобильным категориям, в частности, лицам с инвалидностью I группы, тем, кто старше 80 лет и тем, кто по заключению ЛКК (врачебно-консультативной комиссии) нуждается в постороннем уходе.

Замминистра отметил, что до 1 сентября человек может самостоятельно выбрать один из более 40 банков, который для него будет удобным, отвечать его требованиям. "Сегодня уже почти 70% лиц, получающих выплаты через банковские учреждения, выбрали свой банк самостоятельно", – сказал он.

Музыченко добавил, что если граждане до сентября не выберут банк, то орган, который осуществляет выплату, самостоятельно откроет банковские счета и проинформирует об этом.

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