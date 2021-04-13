Пенсії в Україні перерахують через кілька місяців: кому збільшать на сотні гривень

В Україні з 1 липня 2021-го перерахують максимальну і мінімальну пенсію. В підсумку виплати збільшать на 85-850 грн.

Перерахунок передбачено затвердженим бюджетом Пенсійного фонду на 2021 рік. Так, до липня мінімальна виплата становить 1769 грн, а максимальна – 17 690 грн. Вже після 1 липня тим українцям, які отримують мінімум, пенсії підвищать до 1854 грн. Водночас максимальна виплата збільшиться до 18 540 грн.

За даними Мінсоцполітики, вже зараз прожитковий мінімум (ПМ) для пенсіонерів становить 3474 грн. Усі, хто отримує менше, фактично перебувають за межею бідності. Якби рівень фактичного підняли до реального, мінімальна пенсія становила б 3474 (майже в два рази вище від розрахункового), а максимальна була б на рівні 34 740 грн.

Чи не єдина категорія, яка може претендувати на необмежений розмір пенсій, – судді. Інші ж не можуть отримувати більше, ніж 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних (мінімальна пенсія).

Згідно з останніми даними ПФУ, українські судді на заслуженому відпочинку отримують у середньому 67,9 тис. грн. Виплати їм рахують не за загальними правилами, а за особливими умовами.

Як раніше писав OBOZREVATEL, із вересня 2021-го пенсії виплачуватимуть по-новому. Всі, крім українців старших за 80 років і малорухомих, повинні відкрити рахунки в банку і отримувати виплати на картку. Це зробили для того, щоб заощадити гроші на доставці виплат за допомогою листонош.