Пенсии "чернобыльцам" пересчитали, но это не индексация: ПФУ раскрыл суммы

В Украине с 1 марта повысились выплаты "чернобыльцам". Речь идет о минимальных пенсиях для украинцев с инвалидностью, которые были участниками ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).

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Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Так, минимальная пенсия для указанных лиц повысилась в зависимости от группы инвалидности:

1-я группа – с 12 993,56 до 13 376,21 грн;

2-я группа – с 10 394,85 до 10 700,97 грн;

3-я группа – с 7 796,14 до 8 025,73 грн.

Повышение этих пенсий произошло, по сути, не в рамках масштабной мартовской индексации пенсии. Дело в том, что минимальные пенсии "чернобыльцам" устанавливаются в зависимости от средней зарплаты, которая учитывается для расчета пенсий.

Этот показатель регулярно пересматривают. И очередное его повышение совпало с проведением массовой индексации, которая сама по себе не касается "особых" пенсионных выплат, в том числе "чернобыльцам".

"С 1 марта 2023 года перерасчет произведен исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, за 2022 год – 13 376,21 грн", – объяснили в ПФУ.

Ежегодно средняя зарплата для расчета пенсии повышается на 50% от показателя инфляции и на 50% от показателя роста средней зарплаты по Украине за предыдущие 3 года. Единоразовое увеличение показателя не может составлять более 100%. Эти же расчеты учитываются при индексации пенсий.

В целом повышения минимальных пенсий в Украине в 2023 году не ожидается. Этот показатель зависит от прожиточного минимума, рост которого заморожен из-за полномасштабной войны. Таким образом, номинально минимальная пенсия в 2023 году останется на уровне 2093 грн.

Однако в Минсоцполитики пообещали дополнительное фактическое повышение самых маленьких пенсий на 420-520 грн. Такое изменение затронет более четырех миллионов украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, полмиллиона украинцев не получат индексацию пенсий в марте-2023. Речь идет о людях, которые вышли на пенсии в 2020 году и позднее. При этом их пенсионные выплаты все же изменятся.

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