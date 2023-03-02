Полмиллиона украинцев не получат индексацию пенсий: что будет с их выплатами

Украинцы, которые вышли на пенсии в 2020 году и позднее, не попали под ежегодную индексацию (осовременивание) пенсий, которое проводится с 1 марта 2023 года. Однако они получат прибавку на 100 грн.

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Таких пенсионеров насчитывается 500 тыс. человек. В Минсоцполитики считают, что индексировать пенсии таким получателям не нужно, т.к. их выплаты и так превышают показатели более "ранних" пенсионеров.

"Сами пенсии для них не будут индексироваться, поскольку они уже получают пенсию значительно выше, чем те граждане, которые имеют такой же стаж, соотношение их заработной платы к средней заработной плате в стране, но вышедшие на пенсию в предыдущие годы. Это обусловлено тем, что пенсии для достигших пенсионного возраста, начиная с 2020 года, исчислены из более высокой, чем в предыдущие годы, средней заработной платы", – заявили в министерстве.

Таким образом, индексация пенсий "новоиспеченным" получателям привела бы к увеличению разрыва в размерах выплат, считают в Минсоце.

Еще одна категории, пенсии у которой не вырастут с марта, – это ученые, чиновники и т.д. Их пенсии повысят только с июля (и также на 19,7%).

При этом в ходе индексации-2023 сохраняют доплаты для пенсионеров, достигших определенного возраста. Доплачивать будут такие суммы:

тем, кому от 70 до 75 лет – по 300 грн в месяц;

от 75 до 80 лет – 456 грн;

более 80 лет – 570 грн.

В целом в рамках осовременивания повысят пенсии для 5,2 млн украинцев. Это будет самое масштабное повышение за последние годы. При этом ожидается, что повышение минимальных пенсий компенсирует отмену индексации прожиточного минимума.

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