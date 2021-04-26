Пасхальная корзина подорожала на 25%: какую сумму потратят украинцы

В Украине стоимость пасхальной корзины в 2021-м увеличилась аж на 25% по сравнению с прошлым годом. В среднем придется заплатить 780 грн.

Об этом сообщает "Сегодня". Отметим, что цены заметно отличаются в разных областях – больше за традиционный набор продуктов придется выложить в Киеве, меньше всего – в Тернополе и западных регионах.

"Например, домашняя колбаса по Украине подорожала в среднем на 10%, а в Киеве – на 30% и может даже больше", – сказал директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко.

Так, в Киеве такая пасхальная корзина стоит 690 грн, в Харькове – 460 грн, во Львове – в 514 грн. Отмечается подорожание яиц. В столице и Харькове они стоят от 35 грн за десяток, а во Львове можно найти дешевле – от 29,90 грн.

"В прошлом году, например, цены на зерно выросли в 1,5 раза. А зерно продуцирует цены и на все остальные продукты – на мясо, на яйца. Больше всего подорожали именно яйца в этой корзине – где-то в два раза, в 1,9 раза. На втором месте твердые сыры – 1,6 раза. На третьем – мясные продукты", – добавил Лупенко.

Ранее стало известно, что в Украине рост цен с апреля до июня составит не более 2%. Это в двое ниже, чем за предыдущие два месяца. Кроме того, в ближайшее время ожидается удешевление борщового набора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Гречка за год подорожала на 34,4% и стоит около 32-50 грн за кг, в зависимости от производителя. При этом цены продолжат увеличиваться и до конца 2021-го.