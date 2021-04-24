Что будет с ценами на продукты в Украине: озвучены прогнозы

В Украине рост цен с апреля до июня составит не более 2%. Это в двое ниже, чем за предыдущие два месяца. Кроме того, в ближайшее время ожидается удешевление борщового набора.

Об этом со ссылкой на прогнозы экономистов сообщает издание "Сегодня". Эксперты прогнозируют, что во II квартале не будет такого значительного роста цен на продукты, как в I квартале. По их оценкам, инфляция за апрель-июнь составит не более 1,5-2%, это вдвое ниже, чем за январь-март.

По подсчетам экономиста Алексея Дорошенко, цены на подсолнечное масло достигли максимума, а сахар у нас уже дороже, чем за рубежом. "Сахар должен подешеветь примерно на 15%, до 20,5 грн/кг, яйца тоже, на масло цены сохранятся", – говорит Алексей Дорошенко.

Его коллега Олег Пендзин ожидает удешевления борщнабора за счет появления на рынке огородной продукции нового урожая. Больше всего с начала 2020 года подорожал бензин: на 15% или на 3,7 грн/л.

Цены на лекарства выросли незначительно, а жаропонижающие украинского производства даже подешевели на 2% или на символические 20 копеек за упаковку. Практически не изменились цены и на самые востребованные импортные лекарства: сердечные, жаропонижающие, антибиотики. Аренда 1-комнатной квартиры повысилась на 3,5% за квартал и на 6,5% за год, то есть меньше чем на уровень инфляции (7,5% квартал к кварталу).

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