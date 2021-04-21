В Украине рухнут цены на сахар: названа причина и сроки

Рекордно подорожавший сахар больше расти в цене не будет, а по прогнозам экспертов, к июню даже подешевеет. Это произойдет быстрее и ощутимей в случае временного, до 1 сентября, обнуления ныне действующей 50% импортной пошлины, что предлагают сделать власти.

Тогда падение стоимости сахара может составить 25% от нынешнего уровня – до цен на него в Европе. Об этом сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей (АПТС) Алексей Дорошенко, пишет UBR.ua.

Отметим, что на стремительное подорожание товара правительство обратило внимание еще в 2020 году. Способом противодействия явлению в итоге было выбрано предоставление производителям белого сахара квот на беспошлинный ввоз иностранного тростникового сахара-сырца – более дешевого, относительно свекольного, сырья, который Украина обычно практически не импортирует.

Так, с февраля Минэкономики начало распределение квот между предприятиями – всего в страну по ним должны завезти максимум 260 тыс. т сахара-сырца, но на данный момент ведомство выдало лицензии на ввоз 120 тыс. т. Из них можно произвести около 115 тыс. т готового продукта. Первые поставки сырья ожидаются в мае.

Однако, по мнению Дорошенко, к желаемым результатам действия властей не приведут. "В сахароварении, как и в любой отрасли в Украине, рынок контролируют несколько компаний. Поэтому они получили на себя квоты по импорту сахара-сырца, либо, даже если завозили его другие компании, переработкой тоже могли заниматься эти же самые заводы", – отмечает эксперт.

Еще одно предложение, выдвинутое с целью снижения цен, состояло в открытии внутреннего рынка для готовой иностранной продукции. Сейчас беспошлинно ввозить сахар из ЕС можно только в рамках квоты в 40 тыс. т – с начала года предприятия почти полностью использовали ее, поставив в Украину 37 тыс. т сахара.

Дорошенко полагает, что снятие пошлины может снизить стоимость сахара в Украине до европейского уровня – то есть, удешевить продукт на 25%. При этом он уверен, что если снимать пошлину, то возвращать ее не будет смысла, так как она "устарела".

"Сахар у нас остался последней отраслью, которая сохранила полную защищенность от внешнего рынка. Действительно, много лет производство сахара было проблемной отраслью, но потом туда зашли инвестиции – теперь она окрепла, нарастила мускулы, но, как оказалось, этим компании могут злоупотреблять, завышая цены", – считает специалист.

Напомним, в Украинской зерновой ассоциации считают, что значительного снижения цен в Украине, в том числе на подсолнечное масло, ожидать не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мировые производители все чаще жалуются на нехватку рук. Из-за карантина очень сложно привлекать временных иностранных работников. В первую очередь это касается производителей овощей, ягод и фруктов. Это в итоге приводит к росту цен, в том числе и в Украине.