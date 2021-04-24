В Украине подорожает гречка: производители назвали причины

Гречка в Украине за год подорожала на 34,4% и стоит около 32-50 грн за кг, в зависимости от производителя. При этом цены продолжат увеличиваться и до конца 2021-го.

Об этом со ссылкой на исполнительного директора Международной ассоциации гречки Сергея Громового сообщило издание Gazeta.ua. "Подорожание гречки длится минимум год. Это связано с тем, что в Украине катастрофический дефицит собственного производства. С 2017 года Россия начала продвигать свою гречку на украинский рынок", – отметил эксперт.

За 4 года объемы производства гречихи в Украине упали втрое – до 60 000 гектаров. А минимально необходимые объемы для нашего государства – это 150 000 гектаров, добавил Громовой. Есть и другая причина роста цен.

"Основной ареал выращивания российской гречки – это Алтайский край, она шла по железной дороге через Казахстан. Там меняли бирки и крупа заходила к нам как казахский. А с Казахстаном у нас договор о свободной торговле. Сейчас в России уже поднялись цены, они выровнялись с нашими. Но все же эта дешевая ценовая категория до 35 гривен – это российская гречка. Наши качественные торговые марки стоят 45 гривен и выше", – отметил Сергей Громовой.

По его словам, украинцы стали меньше потреблять гречки, потому что она дорогая. Сейчас на одного человека приходится 2-3 килограмма в год. Есть другие заменители, более дешевые – макароны, картофель. Норма потребления гречки на одного человека установлена ​​диетологами еще с советских времен – это почти 7 килограммов в год.

"Когда год назад объявили карантин, наблюдали ажиотажный спрос в первую очередь на крупы. Это стало причиной резкого подорожания гречки – до 26-36 гривен. Урожай 2020 был небольшой, засеяли только 77 000 гектаров. А потребность украинский – 200 000 тонн крупы. соответственно произошло подорожание гречки", – подчеркнул Сергей Громовой.

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