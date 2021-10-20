Потребовали 500 грн за справку: Ощадбанк возмутил клиентку, деньги которой "съел" банкомат

Клиентку государственного Ощадбанка возмутило, что от нее потребовали оплату якобы за расследование пропажи средств с карты. Это произошло после неудачного снятия денег в банкомате. При этом на горячей линии женщине говорили, что платить в таком случае не нужно.

Наличные снимались в банкомате другого государственного банка – ПриватБанка. Об этом рассказала клиентка "Ощада" на специализированном форуме "Минфин".

Она уточнила, что сначала обратилась в ПриватБанк, но там ей ответили, что нужно написать заявление на возврат средств в Ощадбанке. Когда клиентка пришла в отделение, от нее потребовали заплатить 500 грн – за заявление на возврат денег.

При этом сотрудница Ощадбанка, по словам клиентки, заявила, что эти 500 грн заберет ПриватБанк. Пострадавшая позвонила на горячие линии обоих банков, но там ей сказали, что о платном заявлении ничего не знают.

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"Когда я спросила, что мне делать, сказали, что не знают. И тут я поняла: "без выхода". Пошла в Ощадбанк писать заявление, заплатила 500 грн. Консультант помогала в заполнении, сказала, что в течение 40 дней мне перезвонит и скажет ответ, ждала я этих 40 дней, а то и больше, но никто из консультантов так и не перезвонил", – написала клиентка.

Когда через отведенный срок с клиенткой никто не связался, она сама обратилась в отделение. В итоге от нее потребовали написать еще одно заявление, за которое нужно вновь заплатить 500 грн.

Представитель Ощадбанка объяснили, что комиссия в 500 грн действительно существует. При этом взимается она не всегда.

"Комиссия в размере 500 грн взимается только в случае безосновательного обжалования операции. Например, когда клиент указывает, что средства не получал, в то же время как банк сообщает, что зафиксировал факт выдачи этих средств. Если же банкомат действительно не выдал средства, комиссия не взимается", – написал Ощадбанк.

О том, что расследование в таких случаях не требуется, рассказали и другие пользователи. По их словам, расследование проводится, когда судьба средств неизвестна, а в данном случае искать деньги было не нужно.

"Вам нужно было просто написать заявление в Ощадбанке, указав день, дату и адрес банкомата... У меня была такая же ситуация, и деньги возвратили через две недели, безо всяких оплат расследования. Вернитесь в отделение и напишите заявление о неправомерном выманывании у вас денег за расследование", – посоветовал пострадавшей другой клиент банка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Ощадбанк с 30 сентября начал блокировать счета клиентов, которые не пользуются своими картами. В будущем такая же ситуация может возникнуть и в других финучждениях.

Исполнители при этом жалуются, что у них не получается автоматически арестовывать счета украинцев. По их словам, в каждом отдельном случае решение все равно принимает банк.

Также мы объясняли, как банки блокируют счета украинцев в результате финансового мониторинга. Волна жалоб на необоснованную блокировку счетов не утихает уже второй год.