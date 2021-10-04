Ощадбанк блокирует карты украинцев, которыми редко пользуются: за что и какие еще счета заморозят

В Украине с 30 сентября Ощадбанк начал блокировать счета для тех клиентов, которые не пользуются своими картами. В будущем такая же ситуация может коснуться и клиентов других финучждений. В то время как банковские эксперты говорят: такая практика происходит не впервые, юристы сомневаются в ее законности.

Чтобы разблокировать счет, придется прийти в отделение с паспортом и ИНН. Доступ к счету вернут после написания заявления. А если этого не сделать, банк по умолчанию будет считать, что клиент дал согласие на расторжение договора. Советник председателя правления Кредитвест банка Василий Невмержицкий рассказал UBR.ua: это результат требования Нацбанка, финучреждение должно избавляться от неактивных счетов.

Видео дня

Ростислав Кравец из адвокатского бюро "Кравец и партнеры" считает, что такие действия банка спорны. Если на счету остаются собственные средства, банк обязан дать возможность из забрать и при этом не платить комиссию.

За что еще банк может заблокировать доступ к счету:

если начали исполнительное производство по взысканию долга (любого, даже за коммуналку);

если финансовый мониторинг банка заподозрил незаконные операции (даже если вы перевели крупную сумму).

Для банка содержать "спящие" счета невыгодно. Если у вас осталась карта, которой вы не пользуетесь, потому что заменили свое финансовое учреждение, правильный вариант – закрыть ее. Также не стоит открывать кредитные карты и не пользоваться ими. Если не следить за состоянием счета, мошенникам будет легче воспользоваться вашими деньгами.

Как ранее писал OBOZREVATEL: