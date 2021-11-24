Цена на лук в Украине пробила психологическую отметку: сколько приходится платить

Цена на лук в Украине продолжает расти. По состоянию на начало текущей недели она уже составляет 10 грн/кг.

По сравнению с прошлой неделей, лук подорожал на 1 грн. Тогда килограмм овоща стоил 9 грн, сообщает AgroTimes.

При этом отмечается: 10 грн/кг – это максимальная цена на рынке. Минимальная же цена на качественный товарный лук начинается от 8 грн/кг.

В столичных супермаркетах 24 ноября репчатый лук стоит на 0,4-2,5 грн/кг дороже, чем на оптовых рынках. Как показал мониторинг OBOZREVATEL, цены таковы:

АТБ – 10,89 грн/кг;

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Varus – 10,4 грн/кг;

"Сильпо" – 11,12 грн/кг;

Metro – 12,5 грн/кг;

Novus – 10,99 грн/кг.

В Украине продолжается сезонный рост цен на овощи. Заметнее всего за неделю подорожала капуста. Белокачанная капуста в фермерских хозяйствах теперь стоит 7 грн. Неделей ранее цены на этот овощ были на 1-1,5 грн/кг ниже.

При чем, капуста дорожает сильнее, чем обычно в такой сезон. Это связано с уменьшением площадей под этой культурой, летней засухой и ранним похолоданием осенью.

При чем дорожает не только белокачанная капуста, но и и другие виды этого овоща. На оптовом рынке в Херсонсой области к 22 ноября установились такие цены:

цветная капуста – 18-20 грн/кг;

кольраби – 15 грн/кг;

савойская капуста – 10 грн/кг;

пекинская капуста – 9-10 грн/кг;

брокколи – 45 грн/кг.

Средняя цена яблок в Украине составляет 9,78 грн/кг. А до конца 2021 года ихняя стоимость может взлететь до 14-15 грн.

"Однако хорошей новостью является тот факт, что цена на яблоки будет ниже прошлогодней где-то на 20%. И ближе к новогодним праздникам составит около 14-15 грн/кг", – заявила аналитик "УКАБ" ("Украинский клуб аграрного бизнеса") Светлана Литвин для AgroTrend.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие продукты подорожают в Украине к Новому году. Эксперты считают, что по некоторым позициям может возникнуть кратковременный дефицит из-за высокого спроса.

Ожидается, что на 5-15% поднимутся цены на популярные продукты для праздничного застолья. Это, в первую очередь, мясо, майонез, яйца, овощи и фрукты. Более резкий скачок цен возможен, если будет сильный ажиотаж, который создаст кратковременный искусственный дефицит этих товаров.