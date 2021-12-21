Нужно ли платить налог за 1000 грн за вакцинацию: в Кабмине дали ответ

Украинцам уже начали выплачивать 1 тыс. грн за вакцинацию. Поскольку средства выделяются в рамках бюджетной программы "єПідтримка", то сумма не включается в общий месячный налогооблагаемый доход налогоплательщика, то есть не облагается налогом.

"Заключительные положения" Кодекса освобождаются от налогообложения сбором доходы, которые согласно разделу IV настоящего Кодекса не включаются в общий налогооблагаемый доход физических лиц. Не подлежат налогообложению", – объяснили в Минфине.

Обычно доходы облагаются налогом в 19,5% – 18% НДФЛ + военный сбор 1,5%. То есть если бы "тысяча за вакцинацию" облагалась, то на руки украинцы получали бы только 805 грн.

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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Telegram написал, что чаще всего граждане тратят "тысячу от Зеленского" на кинотеатры и. книжные магазины. На третьем месте идут театральные продюсерские агентства.

По состоянию на 21 декабря уже открыто почти 1,90 млн карт "єПідтримка" от Monobank. Чаще всего деньги тратят на:

книжные магазины – 43,60%;

кинотеатры – 26,32%;

ж/д билеты по Украине – 13,11%;

театры – 8,38%;

спортзалы – 5,20%;

концерты – 2,51%;

музеи – 0,49%

авиабилеты по Украине – 0,38%.

Как написал в своем Telegram сооснователь monobank Олег Гороховский, выплаты уже получили почти 1,5 млн украинцев, а сумма оценивается примерно в 1,5 млрд грн. Кстати, потратили уже 170 млн грн.

В Дії нужно перейти в услугу "єПідтримка";

пройти проверку на соответствие указанным критериям;

открыть в онлайн-банке виртуальный счет и получить деньги.

Оформить карту можно в одном из банков, которые сотрудничают с программой. Сейчас это ПриватБанк, Ощадбанк, monobank, А-банк, Альфа-банк, Укргазбанк.

На то, чтобы потратить деньги, у граждан есть до 4 месяцев. В случае неиспользования, сумма будет возвращена государству.

Виртуальной картой также можно расплатиться в интернете или с помощью NFC. Деньги нельзя обналичить или переслать другому человеку. Потратить их можно будет только на определенные товары и услуги и только на украинский бизнес:

билеты на концерты, в театр, музей или кино;

билеты на поезд или самолет (в пределах страны);

покупка книг;

абонементы в спортзалы, фитнес-клубы и т.д.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что получившие "тысячу за вакцинацию" украинцы начали ее продавать за наличку. При этом саму "тысячу" оценивают дешевле – в несколько сотен.

Кроме того, некоторым удается купить товары и услуги, на которые по правилам эти деньги тратить нельзя. Ситуацию уже заметили в Нацбанке – регулятор обратился к банкирам и потребовал провести проверки.