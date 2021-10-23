Нулевые декларации для всех украинцев: в налоговой объяснили, за что нужно заплатить

Те украинцы, которые решат подавать нулевую декларацию (декларанты), должны будут предоставить налоговиками информацию не только об имуществе, пребывающем в их единоличном владении, но и каким они владеют совместно с кем-то. Кроме того, декларированию подлежит все имущество, находящееся как в Украине, так и за ее пределами.

Согласно с разъяснением Государственной налоговой службы, к такому имуществу относится, в частности, недвижимость – земельные участки, объекты жилой и нежилой недвижимости (в т.ч., недостроенные). Кроме того, декларировать нужно:

движимое имущество – транспортные средства, самоходные машины и механизмы, предметы искусства и антиквариата, драгоценные металлы, ювелирные изделия и т.п.;

определенные законом ценные бумаги и/или финансовые инструменты;

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доли (паи) в имуществе юридических лиц или в образованиях без статуса юридического лица;

корпоративные права, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности;

права на получение дивидендов, процентов или другой имущественной выгоды.

Помимо этого налоговая требует обязательного указания ряда других активов. К ним относятся:

имущество, банковские металлы, не размещенные на счетах;

памятные банкноты и монеты;

имущественные права, которые либо принадлежат декларанту, либо какие могут приносить ему доход (и при этом он не отдает владельцу этого имущества часть надлежащего ему дохода).

Самым простым способом определить, сколько нужно заплатить государству за владение тем или иным имуществом, находящемся либо зарегистрированном в Украине, является самостоятельное определение ее стоимости. Однако в этом случае есть ряд исключений. Речь идет о:

драгоценных металлах;

транспортных средствах и других самоходных машин и механизмов;

произведениях искусства;

драгоценных камнях и изделиях из них.

В ином случае размер платежа будет определять сама налоговая. И для этого она будет брать во внимание:

расходы декларанта на приобретение объекта декларирования;

оценочную стоимость объекта. Она будет проводиться соответственно законодательству страны, в которой объект находится;

номинальную стоимость прав денежного требования;

стоимость приобретения корпоративных акций или их биржевая стоимость (по состоянию на время подачи декларации);

расходы на приобретение ценных бумаг и других финансовых инструментов, не допущенных к биржевым торгам, и т.п.

А вот стоимость драгоценных металлов будет определяться методом пересчета веса к их закупочной цене. При чем опираться налоговики будут на ту цену, которую определит Национальный банк Украины на момент подачи декларации.

По закону, подача нулевой декларации является добровольной. Т.е., заставлять это делать украинцев налоговики не будут.

Тем не менее после окончания срока подачи нулевой декларации (а он истекает 1 сентября 2022 года), налоговая начнет жестко проверять всех, кто этого не сделает. Соответствующий законопроект уже разрабатывается.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

президент Владимир Зеленский подписал закон о "нулевой декларации" 16 июля.