Гоняться за заробитчанами никто не будет: кто на самом деле должен показать налоговой "теневые" доходы налоговой

Налоговая амнистия в Украине, которая дает право легализовать теневые доходы, не коснется заробитчан или обычных украинцев, которые сделали наличные сбережения "под матрасами". Конечно, воспользоваться шансом подать нулевую декларацию могут и они, если чувствуют в этом необходимость, но преследовать таких людей никто не будет. Возможность "отбелить" свои деньги и имущество, в первую очередь, заинтересует не очень честных бизнесменов

Как считают аналитики Центра экономической стратегии (CES), єто связано со строгим финансовым мониторингом - теперь нельзя, как в 1990-е годы, просто положить сомнительные средства на счет в банки или тем более инвестировать их в недвижимость или иностранный бизнес.

"Добровольно задекларировать доходы будет интересно владельцам среднего и крупного бизнеса, которые планируют "отмыть" деньги, чтобы инвестировать за границу... Амнистия не ставит цели выловить десятки или сотни тысяч гривен у заробитчан или обычных украинцев. Ни административной способности, ни законодательного механизма на это у государства нет", – объяснили специалисты.

Видео дня

Нулевую декларацию нужно заполнять тому, кто купил за "черный нал" квартиру больше 120 кв. м или машину дороже 2,25 млн грн. При этом право собственности не будут оспаривать и без нулевой декларации. Но тогда возникнет проблема: если такое "теневое" имущество продать, воспользоваться вырученными средствами будет сложно – вы просто не сможете доказать их происхождение.

Можно "отбелить" ценные бумаги или наличку. Но есть минимальная сумма – 400 тыс. грн. Меньшие суммы "прощаются" украинцам автоматически.

За валюту – 5% (6% при оплате в течение трех лет);

за валюту за границей – 9% (11,5% при оплате в течение трех лет);

за квартиры, дома, авто, корпоративные права – 9% (11,5% при оплате за три года);

облигации внутреннего госзайма – 2,5% (3% в рассрочку).

Налоговая амнистия началась с 1 сентября 2021 года и завершится 1 сентября 2022 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, также с 1 сентября украинцам начали начислять штрафы за неуплату налогов на квартиру. Размеры таких штрафов зависят от просрочки платежа - чем она дольше, тем более ощутимым будет финансовое наказание.

Кроме того, уже разрабатывается законопроект, которым предлагается взимать с украинцев налог с доходов из неизвестных источников. Как рассказал глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, такой шаг необходим Украине, ведь она является "частью мира и должна следовать цивилизованным правилам".