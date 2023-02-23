Имущество жены Медведчука Марченко арестовано: сколько оно стоит

Суд арестовал имущество супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость этихактивов составляет более 5,6 млрд грн. В частности, арест был наложен на пакеты по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, "которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний".

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что также были арестованы:

2 земельных участка;

4 жилых дома в Киеве и Крыму;

10 автомобилей.

"Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Среди них – киевские компании Терра-Инвест, Укркапитал и Спорт-Тур, которые жена Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины", – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули: именно эти компании основали фирму по законам России, через которую "Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВС России в оккупированном Крыму". А также платила "налоги" в российский бюджет.

Ранее следователи СБУ сообщили Марченко и главе аффилированной крымской фирмы о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. По этой же статье сообщено о подозрении топ-менеджеру "Укркапитала" и "Спорт-Тура".

"Преступление, в котором подозревается Марченко и менеджеры причастных компаний, предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества. Арест активов обеспечит возможность конфискации по решению суда и обезопасит имущество от перерегистрации на других лиц", – отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе правоохранители арестовали имущество Марченко во Львовской области. В настоящее время идет процедура передачи земли в управление государства.