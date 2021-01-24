Номера украинцев продают в интернете: как с помощью телефонов оставляют без денег

В Украине мошенники воруют номера украинцев, а после используют их для схем обмана. Базы данных с контактами можно купить в сети.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Контакты с базами данных продают в сети уже очень давно", – рассказывает замглавы межбанковской ассоциации "ЕМА" Алеся Данильченко. Покупая их, можно выбирать отдельные категории: номера только клиентов конкретного банка, данные зоомагазина, те, кто продает товары на OLX, жители сел и т.д.

Каждый номер обходится примерно в 10-20 копеек. Их закупают целыми каталогами, а потом всем подряд рассылаются похожие сообщения. Если вы размещали свой контакт в каком-либо объявлении, в магазине, заполняли онлайн-форму, вероятно, ваш номер также есть в какой-то из доступных для мошенников баз.

Как говорит Данильченко, мошенники всегда используют одни и те же методы. Новые схемы попадаются, но не часто. Чаще всего трансформируют уже существующие уловки. Кстати, схему обмана тоже можно купить в интернете. На специальных сайтах за несколько тысяч гривен можно купить подробную инструкцию, как заработать на обмане и что для этого нужно.

Злоумышленники либо создают ощущение надвигающейся угрозы (говорят о попытках взлома банковских карт, например), либо обещают приз, выплаты от государства.

В конечном же счете главная задача: заставить оплатить комиссию, перевод, страховку, приобрести товар с огромной наценкой. Или же вовсе передать доступ к своему банковскому счету.

"Недавно получил сообщение, что на мое имя якобы какой-то перевод сделали. Я позвонил, молодой человек сказал, что может письмо прийти на адрес. Конкурсная комиссия случайно выбрала мой номер и вот теперь свяжутся со мной вскоре. Ну, я дурак все и рассказал", – рассказывает читатель OBOZREVATEL Алексей.

Через несколько часов представители "компании" позвонили уже сами. Сказали, что нужно купить наушники, чтобы подтвердить свое участие в акции. При этом, как говорит Алексей, его называли победителем и постоянно повторяли о возможности получить приз в размере 370 тыс. грн.

"Я согласился купить те наушники. Пришли мне на почту буквально через день. Оплатил и вот теперь до сих пор жду того приза. Внуку хотел отдать наушники. Он спрашивает: дед, а сколько ты отдал за них? Говорю, они 800 грн всего лишь стоили. Оказывается, в интернете такие же можно купить за 150 грн. Просто обманщики, никакого приза", – рассказывает Алексей.

Иногда перед отправкой "приза" просят отдельно заплатить "страховку" или "пошлину". Чаще всего речь идет о незначительной сумме – от 167 до 500 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине участились случаи воровства аккаунтов в социальных сетях. После мошенники используют их для того, чтобы от чужого имени просить долги или шантажировать жертвы раскрытием личной информации.