Cannes Lions традиционно остается главной площадкой, где глобальная маркетинговая индустрия не просто демонстрирует лучшие креативные кейсы, но и фактически формирует новую систему координат для брендов. Именно здесь можно увидеть, какие подходы к коммуникациям постепенно теряют актуальность, какие инструменты переходят из категории экспериментальных в базовую бизнес-инфраструктуру, а главное – как меняется сама логика взаимодействия между брендом и потребителем.

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Команда Havas Village в этом году присутствовала на Cannes Lions 2026, и один из главных выводов после нескольких дней фестиваля заключается в том, что глобальный маркетинг вступает в фазу довольно фундаментального пересмотра правил, по которым индустрия работала последнее десятилетие.

Возвращение к балансу между performance и брендом

Прежде всего, в профессиональной среде все активнее пересматривают роль performance-маркетинга. На протяжении многих лет бренды фактически строили стратегии роста вокруг краткосрочных показателей эффективности – стоимости привлечения клиента, коэффициента конверсии, окупаемости рекламных инвестиций. Однако в Каннах в этом году многие глобальные маркетинг-директора прямо говорили о побочном эффекте такой модели: чрезмерная концентрация на мгновенном результате постепенно ослабляла долгосрочную ценность бренда. Фактически индустрия начинает возвращаться к более сбалансированной модели, где построение бренда вновь становится не менее важным, чем быстрые продажи.

Главные истории дня

ИИ стал новой нормой, а не инновацией. А еще от него устали

В то же время изменилось и отношение к искусственному интеллекту. Если в 2024–2025 годах ИИ оставался центральной темой практически любой маркетинговой дискуссии, то в 2026 году стало очевидно, что рынок прошел этап увлечения новой технологией. Крупнейшие глобальные платформы уже интегрировали ИИ в свои продукты, агентства активно используют его в производстве контента, автоматизации и аналитике. Именно поэтому главный вопрос изменился: если доступ к технологиям сегодня есть у всех, что именно будет создавать реальное конкурентное преимущество бренда? Ответ, который фактически звучал на многих панельных дискуссиях фестиваля, – человеческое стратегическое мышление, вкус и способность создавать культурно релевантные идеи.

Creator economy окончательно превращается в отдельную экосистему

Отдельного внимания заслуживает и трансформация creator economy. Еще несколько лет назад инфлюенсер-маркетинг рассматривался преимущественно как один из digital-каналов, однако сегодня он постепенно превращается в отдельную экосистему взаимодействия брендов с аудиторией. На Cannes Lions 2026 этому направлению уделяли заметно больше внимания, чем раньше, а глобальные компании все чаще говорят не просто о сотрудничестве с creators, а о новой модели построения брендов, которые формируются внутри уже существующих сообществ и культурных сред.

Борьба за внимание превращается в борьбу за привлекательность

Еще один важный сигнал касается изменения самого отношения к вниманию потребителя. На протяжении многих лет маркетинг работал по довольно прямолинейной логике: чем больше контактов с брендом получает человек, тем выше вероятность покупки. Однако сегодня эта модель перестает работать так эффективно, как раньше. На фестивале много обсуждали феномен consumer indifference – равнодушия аудитории к большинству брендов, которые физически присутствуют в жизни людей, но не создают реальной эмоциональной связи. Это напрямую перекликается с последними глобальными исследованиями Havas, которые показывают, что подавляющее большинство брендов может исчезнуть с рынка, и потребители этого даже не заметят.

Креатив снова становится главным конкурентным преимуществом

Параллельно меняется и роль самого креатива. В последние годы маркетинговая индустрия была сосредоточена преимущественно на оптимизации: автоматизации процессов, тестировании большого количества рекламных вариантов, ускорении производства контента. Однако в этом году Cannes Lions очень четко продемонстрировал, что в условиях, когда технологические возможности стали одинаково доступными практически для всех, именно креатив вновь становится главным фактором дифференциации. Технологии позволяют работать быстрее, но они не способны самостоятельно создать сильную идею, формирующую долгосрочную ценность бренда.

Люди все больше ценят реальный опыт взаимодействия с брендом

В то же время все заметнее становится усталость аудитории от цифрового перенасыщения. Именно поэтому крупные международные бренды все активнее инвестируют в physical experience – офлайн-опыт, мероприятия, реальные пространства взаимодействия с брендом, культурные активации и live experiences. В условиях, когда цифровое пространство переполнено контентом, реальный человеческий опыт постепенно становится дефицитным ресурсом, а значит – новой точкой конкурентного преимущества.

Что это означает для украинского рынка

Главный вывод Cannes Lions 2026 заключается в том, что маркетинговая индустрия сегодня переживает период переосмысления. Искусственный интеллект больше не является уникальным преимуществом, перформанс-маркетинг перестает быть универсальным ответом на вопрос роста, а чрезмерное количество контента все меньше гарантирует реальное влияние на аудиторию. Для украинского бизнеса это важный сигнал: в ближайшие годы выигрывать будут не те бренды, которые просто научились быстро создавать маркетинговые сообщения, а те, кто способен формировать долгосрочную эмоциональную ценность и оставаться по-настоящему значимыми для людей.