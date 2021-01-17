Мошенники используют новую схему и крадут деньги украинцев с карт: лишиться средств может любой

В Украине мошенники забирают деньги с карт, воруя данные с разных сайтов. Чтобы стать жертвой, достаточно привязать свои банковские данные на любой из площадок.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "У нас много информации, что была утечка с одной базы данных, с другой. Очень вероятно, что получили сначала данные с любого из сайтов, где заполнялся адрес и пароль. Потом несколько дней его подбирали к разным платформам и нашли вариант, где была привязана банковская карта", – предполагает замдиректора межбанковской ассоциации "ЕМА" Алеся Данильченко.

Как спасти свои деньги

Главное правило: использовать отдельную карту для оплаты покупок в интернете. Эту карту нужно пополнять только перед самой покупкой и на сумму, которую собираетесь потратить. Тогда даже заполучив доступ, мошенники не смогут украсть деньги.

Узнать у своего банка, подключают ли они услугу динамического СVV. Проверьте в банковском приложение или обратитесь в банк, с динамическим (часто меняющимся) CVV украсть деньги с карты куда сложнее.

Установите лимит на оплату в интернете . В таком случае крупную сумму снять с карты у мошенников не получится.

Не используйте похожие пароли и не сохраняйте их на компьютере. Для каждого сайта, который требует регистрации, лучше использовать уникальный пароль.

"В совокупности все эти меры могут защитить. Сейчас растет количество покупок в сети и у мошенников появилось больше возможностей. Это базовые правила, которые нужно соблюдать всем", – подытожила Данильченко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине участились случаи воровства аккаунтов в социальных сетях. После мошенники используют их для того, чтобы от чужого имени просить долги или шантажировать жертвы раскрытием личной информации.