Крах и паника: экономика противника приближается к состоянию "идеального шторма". Острая фаза топливного кризиса (так на болотах называют тотальный дефицит бензина) развивается по украинскому плану и принимает новые гротескные формы. По всей России выстраиваются многокилометровые очереди на заправках, которые видны даже из космоса. Поскольку на российских АЗС вне очереди обслуживают представителей власти, всё чаще возникают конфликты, доходящие до драк. Но это лишь видимая часть экономических "неполадок" врага.

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Чтобы понять реальный масштаб ресурсных проблем в тылу противника, стоит обращать внимание не только на спутниковые снимки (хотя это важная информация), но и на отчеты разведок, биржевые показатели, различные графики и сообщения мировых СМИ. Так, агентство Reuters со ссылкой на отчет разведки одной из европейских стран сообщает, что рф приближается к "взрывному" банковскому кризису. Одна из главных причин заключается в том, что финансовые учреждения вынуждены брать на себя всё большую нагрузку военной экономики. Иными словами, правительство рф заставляет банки кредитовать военно-промышленный комплекс, поскольку бюджетные ресурсы иссякают. А взять их уже негде.

Основной источник доходов "недоимперии" – нефтедоллары. В течение нескольких месяцев цены на чёрное золото держались на довольно высоком уровне из-за дефицита нефти на мировом рынке, вызванного войной на Ближнем Востоке и блокированием Ормузского пролива. Но на данный момент судоходство через пролив восстановлено, соответственно, цены на нефть упали. Более того – не просто упали, а резко обвалились: цена российского сорта Urals, которая весной достигала 115 долларов за баррель, снизилась до 40 долларов. Как на это реагируют различные отрасли российской экономики?

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Если попытаться выразить ответ одним словом, то это слово – паника. Крупнейшие российские компании, акции которых торгуются на московской бирже, начали стремительно дешеветь. В ходе последних торгов акции "Газпрома" в очередной раз упали и обновили минимум с 2008 года; бумаги ВТБ потеряли почти 10% стоимости и переписали исторический минимум. Подешевели также "Сбер", "Новатэк", "Аэрофлот" и "Северсталь". Процесс продолжается и, очевидно, завершится лишь тогда, когда власти, пытаясь обуздать панику, просто закроют биржу.

Экономика противника стремительно приближается к коллапсу. Что в этой ситуации может сделать кремль? Попытаться национализировать банки и крупную промышленность? Ввести карточную систему распределения дефицитных товаров? Перейти к административному регулированию цен? Но ни один из этих шагов принципиально ничего не изменит, потому что денег на болотах больше нет и не будет. Причина – изощренная стратегия украинских дальнобойных санкций.

До недавнего времени россия экспортировала не только нефть, но и продукты её переработки с определённой добавленной стоимостью. Благодаря нашим ударам по крупным нефтеперерабатывающим заводам противник в значительной степени лишился возможности не только производить топливо для внутреннего потребления, но и экспортировать нефтепродукты. Приходится продавать более дешевую сырую нефть. В результате на мировом рынке возникает избыток этого сырья, а его цена продолжает снижаться. Парадоксально, но получается, что россия сама обваливает цены на свой главный экспортный товар. Делает она это не по доброй воле, а потому, что другого выхода уже нет.

Собственно, выхода у неё уже и не будет. Конвейер наших долгосрочных санкций работает бесперебойно. Список стратегических объектов давно составлен.

Конечно, "разбирать по кирпичику" экономику недоимперии – дело не одного дня. Но Силы обороны Украины привыкли работать системно. Впереди ещё много впечатляющих ударов и знаковых событий. Мы ещё увидим и бензиновые бунты, и новые инфляционные волны на болотах.

В конце концов, мы увидим, как пойдет ко дну нефтяной танкер под названием "российская федерация". Вооружаем дроны, движемся дальше. Вместе к Победе. Слава Украине!