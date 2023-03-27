Немецкий фонд раздаст украинским семьям по 33,3 тыс. грн: кто и как может получить помощь 

Немецкий фонд Diakonie с марта 2023-го начал второй этап финансовой помощи украинцам. Деньги могут получить беженцы в Польше, которые прибили в страну после 24 февраля 2022-го. Тот член семьи, которые обратится за помощью, может получать в течение трех месяцев по 710 злотых (6 тыс. грн), а другие члены семьи – по 610 злотых (5,1 тыс. грн). Таким образом, семья из двух человек за три месяца может получить около 33,3 тыс. грн.

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Об этом говорится в заявлении организации на официальном сайте. Всего с марта помощь получат 2500 семей. Помочь всем желающим не смогут, поэтому будут определять приоритеты. Например, больше шансов получить помощь той семье, в составе которой есть человек в инвалидностью, пожилые люди. Цель – сделать украинских беженцев в Польше менее уязвимыми.

Чтобы оформить помощь, на сайте организации нужно записаться на встречу в ближайший центр. Там выдадут специальный код и проверят документы. После с этим кодом можно онлайн заполнить заявку на сайте организации.

Тем украинцам, которые не имеют физической возможности прийти в центр, просят позвонить по номеру телефона 800000232. После начала полномасштабной войны и приезда большого количества беженцев, организация открыла большое количество специальных центров для приема украинцев. Центры открыты, в том числе, в церквях.

Отметим, ранее стало известно, что около 80% украинских беженцев в Польше смогли найти себе работу. Украинцы активно изучают польский язык и становятся частью рынка труда в соседнем государстве.

Как ранее писал OBOZREVATEL, только около 31% беженцев готовы сразу после окончания войны вернуться из Польши в Украину. При этом часть украинцев вовсе не хотят возвращаться.

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