Сколько беженцев не собирается возвращаться в Украину: озвучена статистика

В Украине половина беженцев не собирается после окончания войны покидать Польшу. При этом львиная доля украинцев уже трудоустроилась в соседней стране.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Социологическое исследование провела компания EWL. Выяснилось, только 31% украинцев готов сразу после окончания войны возвращаться домой. Остальные хотят убедиться в отсутствия рисков для их безопасности.

"Большая часть беженцев после окончания войны будет ожидать еще некоторое время, чтобы окончательно убедиться, что в Украине безопасно и стоит возвращаться. Кроме того, большинство беженцев, а именно 84%, нашли работу, устроили детей в сады и школы, открыли свой бизнес и получают в Польше образование. Некоторые уже создали семью, некоторым некуда ехать, поскольку их дома разбомблены", – поясняют в агентстве.

В Польше находится около 2,3 млн украинцев, половина из них приехала еще до 24 февраля 2022 года. Поляки создали украинцам все условия: допустили их к рынку труда, позволили бесплатно получать образование, предоставили жилье, социальные выплаты. На поддержку украинских беженцев потратили 3,5 млрд евро.

Это огромная сумма. Но, с другой стороны, украинские беженцы быстро адаптировались, восемь из десяти человек уже нашли работу. Как результат: беженцы заплатили 10 млрд евро налогов и полностью компенсировали расходы на свою поддержку. Средняя зарплата в Польше в несколько раз выше украинской, при полном рабочем дне украинцы могут зарабатывать около 29 тыс. грн в месяц.

"Молодому человеку можно легко найти работу на 50 тыс. грн. Девушкам сложнее, меньше вакансий. Но вот у меня знакомая устроилась в ресторан на 39 тыс. грн, если перевести со злотых. Невестка моя работает на консервном заводе и стабильно получает 40-46 тыс. грн", – рассказывает украинка Ольга. В Украине у нее остался супруг, который продолжает работать и помогает пожилым родителям. Ольга говорит: многие ее подруги уже забрали своих мужей в Польшу, пересечение границы с поддельными волонтерскими документами стоит около 1 тыс. евро.

"У меня внуку пять лет. Я его в садик отвожу, забираю. Тут если не забрать вовремя, то придется платить за нахождение в садике. А невестка работает. Так внук мой за год выучил польский. У него теперь три языка: украинский, польский и русский", – рассказывает украинка.

Как рассказали OBOZREVATEL в Gremi Personal, истории о том, как украинцам сложно найти работу в Польше, – миф. Опросы подтверждают, что большинство желающих находит себе работу уже в первый месяц поиска. Как отметила представитель компании Анна Джоболда, бизнес в Польше конкурирует за украинцев не только на низкоквалифицированные работы, но и готов нанимать специалистов, обладающих высокими профессиональными навыками. Если украинец успел выучить польский язык, фактически он может конкурировать на рынке труда на равных с гражданами Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в Румынии вообще не могут рассчитывать на выплаты от властей этой страны. Однако в Румынии действуют программы помощи от международных организаций, в частности Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Также мы разбирались, какие выплаты дают украинцам в Польше. Помощь там предоставляют в основном семьям с детьми.

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