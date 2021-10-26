НБУ вводит новую памятную монету номиналом в 5 грн: как выглядит

НБУ (Национальный банк Украины) 29 октября введет в обращение памятную монету "Хотинская битва". Номинал – 5 гривен, изготовлена она ​​из нейзильбера.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка 26 октября. Отмечается, что на аверсе (главная сторона) монеты размещены:

вверху на зеркальном фоне – малый государственный Герб Украины, надпись "Украина";

по центру – композиция осады Хотинского лагеря, крепости, войск защитников (справа от крепости), клубы дыма, лагерь противников, а также надписи: 5 гривень, год чеканки монеты, логотип Банкнотно-монетного двора;

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На реверсе (оборотная сторона) изображены:

гетман Петр Сагайдачный;

фигуры воинов;

надпись "Хотинская битва 1621 год".

Категория качества чеканки монеты – "специальный анциркулейтед", ее масса – 16,5 г, диаметр – 35,0 мм, тираж – 35 тыс. штук. Группа – рифленая.

В НБУ также добавили, что памятная монета является действительным платежным средством. "О дате реализации указанной монеты в интернет-магазине Национального банка будет уведомлено дополнительно", – отметили в Нацбанке.

Совсем недавно НБУ выпустил в оборот памятную монету номиналом в 10 грн, которая посвящена трагедии Бабьего Яра. При этом в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр" решение художников, которые изготовляли монету, раскритиковали. По словам экспертов: в новых 10 грн не упоминается еврейский народ, который и стал жертвой трагедии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины ввел в оборот новую памятную монету номиналом в 5 грн. Ее название – "Чернобыль. Возрождение. Лошадь Пржевальского".