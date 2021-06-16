НБУ ввел новые правила перевода денег с карты на карту: что изменится

В Украине все банки должны будут усложнить процедуру подтверждения переводов. Чтобы мошенники не смогли перехватить одноразовые коды для подтверждения операций, к ним предъявят новые требования.

Соответствующее постановления разработал НБУ. Как передает издание "Главком" со ссылкой на документ ведомства, в новом коде должно быть минимум восемь символов. Сам пароль будет действовать только 10 минут, в обратном случае придется вводить новый.

Как будет происходить перевод:

запрос на перевод денег нужно будет оформлять в интернет-банкинге;

на телефон придет код, который нужно будет ввести для подтверждения (не меньше 8 символов);

только после введения кода банк проведет операцию.

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"Вы можете подумать, что сейчас действует такая же защита транзакций, однако не спешите делать выводы. ...Код будет гораздо больше, чем это принято в современных банковских системах – минимум в нем будет содержаться восемь символов", – отмечает издание.

Отметим, некоторые банки и сейчас могут использовать код для подтверждения операции длинной в 8 символов, также пароль уже может быть одноразовым. Согласно решению НБУ, теперь такие критерии безопасности станут обязательными для всех банковских учреждений без исключения.

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно описывал схему, как мошенники с помощью банкоматов создают дубликаты банковских карт. После этого злоумышленники могут пользоваться картой также, как и ее владелец.