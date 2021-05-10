Мошенники делают дубликаты карт украинцев с помощью банкоматов: в НБУ дали советы

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
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Как сохранить свои деньги

В Украине мошенники устанавливают в банкоматы специальные устройства, которые позволяют считать данные карты и создать ее дубликат. В НБУ в рамках проекта "ШахрайГудбай" озвучили главные правила о том, как не стать жертвой обмана.

Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка. Иногда мошенническое устройство (скимминг) можно узнать даже невооруженным глазом.

Как правильно пользоваться банкоматом:

  • Сравнивать внешний вид банкомата с его экранной заставкой.

  • Прикрывать клавиатуру при вводе PIN-кода. В такой способ, чтобы его невозможно было подсмотреть с помощью микровидеокамеры.

  • Подключить услугу информирования об операциях с использованием карты. Это позволит вовремя заблокировать карточку, в случае мошеннических операций с вашим счетом.

  • Установить индивидуальные лимиты на снятие наличных, которые соответствуют вашим расходом. Мошеннику не удастся всю сумму снять сразу, у вас появится время заблокировать свою карточку.

  • Отдавать предпочтение платежным картам с чипом, в которых сложный алгоритм защиты в отличие от карточек с магнитной полосой.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники забирают деньги у инвесторов, заманивая их высокими заработками якобы на финансовых биржах. После злоумышленники забирают средства и закрывают компанию.

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