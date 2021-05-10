Мошенники делают дубликаты карт украинцев с помощью банкоматов: в НБУ дали советы

В Украине мошенники устанавливают в банкоматы специальные устройства, которые позволяют считать данные карты и создать ее дубликат. В НБУ в рамках проекта "ШахрайГудбай" озвучили главные правила о том, как не стать жертвой обмана.

Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка. Иногда мошенническое устройство (скимминг) можно узнать даже невооруженным глазом.

Как правильно пользоваться банкоматом:

Сравнивать внешний вид банкомата с его экранной заставкой.

Прикрывать клавиатуру при вводе PIN-кода. В такой способ, чтобы его невозможно было подсмотреть с помощью микровидеокамеры.

Подключить услугу информирования об операциях с использованием карты. Это позволит вовремя заблокировать карточку, в случае мошеннических операций с вашим счетом.

Установить индивидуальные лимиты на снятие наличных, которые соответствуют вашим расходом. Мошеннику не удастся всю сумму снять сразу, у вас появится время заблокировать свою карточку.

Отдавать предпочтение платежным картам с чипом, в которых сложный алгоритм защиты в отличие от карточек с магнитной полосой.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники забирают деньги у инвесторов, заманивая их высокими заработками якобы на финансовых биржах. После злоумышленники забирают средства и закрывают компанию.