НБУ введет в оборот новую монету в 5 грн: как выглядит

Национальный банк Украины 29 июля введет в оборот новую памятную монету номиналом в 5 грн. Ее название "Чернобыль. Возрождение. Лошадь Пржевальского".

Как говорится в сообщении на официальном сайте НБУ, монета символизирует возрождение дикой природы на территории Чернобыльской атомной станции. Лошади Пржевальского – единственный вид диких лошадей, которые сохранились до наших дней.

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Монета изготовлена из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка). Вскоре появятся и другие памятные монеты. Все они станут циклом "Чернобыль. Возрождение". Их будут покупать коллекционеры, а расплатиться такими деньгами за товары и услуги не получится.

На монете разместили символ, который символизирует колесо жизни, международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения.

На реверсе монеты на фоне пейзажа изображена лошадь Пржевальского. Художник: Фандикова Наталья

Скульптор: Демьяненко Анатолий, Демьяненко Владимир. Тираж составил всего 20 тыс. монет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине распространяют фальшивые копейки. При этом из-за редкости их можно продать по цене выше номинала.