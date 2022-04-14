НБУ рекомендовал банкам и прочим финучреждениям ослабить "кредитную хватку" для жителей Украины

НБУ рекомендует финучреждениям ослабить "кредитную хватку" для своих клиентов. В качестве инструментов этого регулятор предлагает реструктуризацию задолженности по потребительским кредитам и кредитные каникулы.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Там подчеркнули: причиной для этого является существенное ухудшение финансового состояния заемщиков, потерявших работу в период войны.

"Такие шаги со стороны финансовых учреждений позволят гражданам, которые сейчас оказались в затруднительном положении, временно не обслуживать кредиты и вернуть их тогда, когда это будет возможно", – говорится в сообщении.

Отметим, что реструктуризация кредита предполагает изменение его условий на более лояльные. В т.ч.,и изменение графика его погашения на более гибкий. А кредитные каникулы – отсрочку уплаты долга.

Видео дня

В то же время НБУ напомнил банкам, другим финансовым учреждениям и коллекторским компаниям о необходимости соблюдения правил при обслуживании потребительских кредитов. В частности, что:

в период действия военного положения и в 30-дневный срок после дня его прекращения или отмены потребитель по договору о потребительском кредите не будет нести ответственность за просрочку платежа;

в случае допущения такой просрочки потребитель освобождается, в частности, от обязанности уплаты неустойки (штрафа, пени) и других платежей, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите;

подлежат списанию неустойка и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите, начисленные с 24 февраля 2022 года за просрочку платежа;

запрещается увеличение процентной ставки за пользование кредитом в случае невыполнения заемщиком обязательств по договору о потребительском кредите – кроме случаев, когда установление изменяющейся процентной ставки предусмотрено соответствующим договором;

необходимо соблюдать требования по этическому поведению с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности.

При этом в НБУ подчеркнули: в случае несоблюдения этих правил к нарушителям будут предприняты "соответствующие меры воздействия".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что НБУ разрешил банкам и обменникам продавать населению наличную иностранную валюту (доллары, евро и пр.). Безналичную же валюту продавать и дальше нельзя.