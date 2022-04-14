НБУ разрешил украинцам покупать наличные доллары и евро

НБУ разрешил банкам и обменникам продавать населению наличную иностранную валюту (доллары, евро и пр.). Безналичную же валюту продавать и дальше нельзя.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка. В регуляторе считают, что это будет способствовать уменьшению возможностей для функционирования рынка нелегальных валютообменных операций и снижению рисков для граждан.

Отмечается: иностранную валюту разрешается продавать "в пределах разницы между общим объемом покупки наличной иностранной валюты и объемом ее продажи". Рассчитываться такая разница будет начиная с 13 апреля 2022 года. Сделано это для предотвращения давления на валютный рынок.

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Каким будет курс

Также НБУ определил особенности установления курсов наличных валют для операций уполномоченных учреждений с клиентами. В частности:

курс продажи наличной валюты может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на день совершения сделки (к примеру, зафиксированный до окончания военного положения курс доллара составляет 29,25 грн. Т.е., отклонение не должно составлять более 2,93 грн. Таким образом, доллар не должен стоить дороже 32,18 грн);

курс покупки наличной валюты не должен быть ниже официального курса НБУ на день совершения сделки.

Запрет на покупку иностранной валюты в Украине действовал с первого дня войны. Т.е., с 24 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НБУ также разъяснили, что формально каждый ребенок может вывезти за границу наличные до 10 тыс. евро в эквиваленте. Таким образом, лимит валюты (без подачи декларации) для матери с тремя несовершеннолетними детьми составляет не 10 тыс., а 40 тыс. евро.