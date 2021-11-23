Названо единственное условие, при котором в Украине подешевеет подсолнечное масло

Цена на подсолнечное масло снизится только при условии уменьшения стоимости нефтепродуктов. При этом последние должны подешеветь хотя бы на 20-30 долларов.

На цену масла, прежде всего, влияет стоимость нефтепродуктов и энергоносителей, объяснили в комментарии AgroPolit.com в ассоциации "Укролияпром". При этом там добавили: не менее важным фактором является цена биотоплива.

"Например, спрос на биодизель сегодня оценивается на уровне 1600 долларов/тонна, и на его изготовление уходит около 47 млн тонн масла. Вот эти факторы и влияют на уровень цен", – объяснили в ассоциации.

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По словам специалистов, снижение цены на масло можно ожидать только в том случае, если будет уменьшаться стоимость нефтепродуктов хотя бы на 20-30 долларов. При чем речь идет и о продаже его в рознице.

Мировые цены на нефть упали до минимума за полтора месяца. Цена барреля эталонной марки Brent впервые с начала октября опустилась ниже 80 долларов за баррель. Причиной стала новая вспышка коронавируса в Европе – ограничения заставили инвесторов вновь опасаться падения спроса на черное золото.

Неделя торгов 19 октября закрылась падением цены Brent до 78,47 доллара за баррель, свидетельствуют данные Investing. Днем ранее нефть была на 3% дороже этого уровня и превышала психологическую отметку в 80 долларов.

Снижение спроса связано с ограничениями, которые вводят государства для борьбы с коронавирусом. Все эти ограничения прямо влияют на работу бизнеса, а значит и доходы экономик. Чем ниже активность, тем меньше топлива нужно.

По стостоянию на 11:15 23 ноября цена барреля эталонной марки Brent составляет 78,77 доллара за баррель. Это на 30 центов дороже, чем 19 октября, когда ее цена обвалилась ниже 80 долларов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине за год подсолнечное масло подорожало на 67% – в среднем до 63 грн за литр. До конца года ежемесячно оно будет дорожать на 1,5-2%.