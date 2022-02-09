Налоги в Украине придется платить по-новому: сколько заплатим с доходов

В Украине комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики разрабатывает реформу налогообложения доходов. В результате налоговую нагрузку урежут с 37 до 30%, запретят оформлять сотрудников в качестве "ФОПов" и введут семейное декларирование.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Среди важных изменений:

снижение налоговой нагрузки. Сейчас с зарплаты работодатели платят 37% налогов и взносов (эффективная ставка). По новым правилам хотят взымать всего 30% (после снижать ежегодно ставку на 1 п.п. до 25%). Такое новшество без детенизации может привести к обвалу поступлений в бюджет.

запретить зарплатные "ФОПы". Некоторые работодатели для экономии вместо того, чтобы оформлять в штат работников, предлагают им заключить договор как с "ФОПом". Они платят всего 5%. Такую ловку в комитете планируют запретить.

введут возможность платить 5% без оформления "ФОПа". Это коснется нескольких десятков сфер, в том числе и такси.

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Отметим, из-за огромного уровня теневых зарплат в Украине – одни из самых низких пенсий в Европе. Также не хватает средств на высокие зарплаты медикам, полицейским, военным и т.д.

Согласно подсчетам, украинские работодатели ежегодно недоплачивают 150 млрд грн налогов с зарплат своих сотрудников. И если бы вся эта сумма шла в бюджет, то пенсионеры могли бы ежемесячно получать на 1 157 грн больше.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине физлица-предприниматели "ФОПы" из-за перерасчета прожиточного минимума и минимальной зарплаты заплатят больше налогов. При этом повышение минималки несущественное и ожидается только в октябре 2022-го, поэтому и рост налоговых отчислений будет незначительным.