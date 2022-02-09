Украинцы будут по-новому платить налоги: как изменят ставки на зарплаты и кто может пострадать

Украинцы будут по-новому платить налоги с зарплат, а оформиться "ФОПом" вместо заключения трудового договора не удастся. Такую реформу анонсировали в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады.

А вот эксперты предупреждают: если при этом не ввести меры жесткого контроля, то ситуация может только ухудшиться. В таком случае под угрозой окажутся выплаты пенсий, пособий по безработице и даже зарплаты бюджетников.

Разрабатывает реформу нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он еще не успел зарегистрировать законопроект, однако анонсировал его в интервью OBOZREVATEL. При этом оппозиционная фракция "Голос" уже обнародовала свой вариант документа.

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Как "слуги" хотят провести реформу налогообложения зарплат и к чему это приведет, читайте подробнее в материале OBOZREVATEL.

снизить налоговую нагрузку на зарплаты с 37% до 30% эффективной ставки на зарплату (после ежегодно снижать на 1 процентный пункт до 25%);

запретить оформлять сотрудников "ФОПами" ;

ввести семейное декларирование ;

ввести возможность без регистрации заниматься дополнительным заработком с уплатой 5% налога.

Все это, как говорит Гетманцев, позволит вывести зарплаты из тени. "Мы сделали все, кроме этапа детенизации зарплат. И мы как раз и хотели для того, чтобы детенизировать зарплаты, предложить бизнесу снизить эффективную ставку налогообложения, но с другой стороны расширить возможности для декларирования, ввести посемейное декларирование и ввести по польской модели налог на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 млн", – пояснил нардеп.

Выводить зарплаты из тени действительно необходимо. Украина занимает первые места в Европе по уровню теневой экономики. Так, в "тени" находятся миллиарды долларов зарплат, с которых не платят налоги ни в местный, ни государственный бюджеты, ни в Пенсионный фонд. Как результат – низкие зарплаты бюджетников и пенсии, размер которых даже не превышает фактический прожиточный минимум.

Согласно подсчетам, украинские работодатели ежегодно недоплачивают 150 млрд грн налогов с зарплат своих сотрудников. И если бы вся эта сумма шла в бюджет, то пенсионеры могли бы ежемесячно получать на 1 157 грн больше.

Зарплаты в тени – такая же масштабная для украинской экономики проблема, как контрабанда или коррупция. И бороться с этой проблемой настолько же сложно. Каждое правительство разрабатывало и воплощало свои методы вывода зарплаты из тени.

Из удачных примеров можно вспомнить повышение минималки в два раза с 1 600 до 3 200 грн при премьерства Владимира Гройсмана (выросли поступления в бюджеты всех уровней, сократился уровень бедности). И неудачный пример – сокращение ЕСВ практически в два раза (до 22%) при правительстве Арсения Яценюка. Тогда ожидалось, что снижение поступлений в бюджеты компенсирует детенизация и рост зарплат, но этого не произошло. Работодатели начали меньше платить налогов за своих сотрудников, но сэкономленные деньги им не раздали, а оставили в своих карманах.

Результат такого снижения ЕСВ – поступления от единого социального взноса в 2016-м уменьшились на 29% – до 131,9 млрд грн.

Теперь же за дело взялись "Слуги народа". На этот раз реформу решили реализовывать на через правительство, а через профильный парламентский комитет. И воспользоваться решили не вполне успешным примером Гройсмана, а практически провальной идеей со снижением налогов.

ЕСВ (единый социальный взнос) планируют объединить с НДФЛ (налог на доходы физических лиц). В целом же, как говорит Гетманцев, часть поступлений потеряют бюджеты всех уровней (местный, государственный, Пенсионный фонд). Мнения экспертов о том, к чему это приведет, расходятся.

Повторится опыт 2016 года, поступления обвалятся, а без контроля и обязательства платить налоги ничего не изменить – так считает ученая, старший научный сотрудник Института демографии и социсследований им. Птухи при Национальной академии наук Лидия Ткаченко.

"Платить налоги или не платить – такой вопрос стоять не может. Это не выбор, это обязательство. Еще в ХVІІ веке экономические умы пришли к выводу, что важнейшее условие: платить должны все. Налоги не платят, потому что могут не платить. А платят, когда невозможно не заплатить. Это не желание, это обязанность и она должна выполняться, обсуждаться. Но проблема не в ставках", – говорит Ткаченко.

Она считает, что работодатели просто оставят сэкономленные средства в своих карманах. А единственный путь для того, чтобы вывести зарплаты из тени: создать условия, при которых работодатели знают, что в любом случае будут вынуждены выполнять свои обязательства. Без контроля достичь этого невозможно.

"Мы же движемся в ЕС. Так вот в ЕС это чуть ли не самое страшное преступление – не платить налоги. Там это стыдно и позорно! Если мы не хотим стать бедным офшором в Европе, нам нужно в первую очередь научиться платить и собирать налоги", – отмечает Ткаченко.

Александр Почкун из Baker Tilly придерживается другой позиции. Он считает, что снижение налогов позволяет бизнесу выводить зарплаты из тени, но для более детальной оценки необходимо ознакомиться с уже готовым законопроектом.

"Если государственная система не обеспечивает контроль, бизнес всегда находит баланс на весах. С одной стороны риск, с которым сталкивается из-за того, что уходит от налогов. А с другой – прибыль, которую получает, уклоняясь от налогов. Если ставка налога будет снижаться, а риск будет оставаться прежним, вполне возможно, что риск будет весомее прибыли", – говорит эксперт.

В целом, ни одно государство не может полноценно работать без эффективной налоговой системы. От уклонения от налогов страдает и сам бизнес: конкурентная среда искажается, а те, кто работает в тени, получают преимущества.