Надела парик и притворилась кассиршей. Киевлянка из фейкового обменника украла у львовянина $19 тысяч

Полицейские задержали мошенницу, которая обманула львовянина, похитив у него $19 тыс. (517 тыс. грн). Аферистка вместе с сообщниками заранее арендовала помещение и обустроила в центре Львова фиктивный пункт обмена валют. Женщина в парике взяла у клиента деньги, а после ушла через задний выход.

После этого мошенница сбежала в Киев, где ее и задержали оперативники. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Львовской области в Facebook 7 декабря.

"Злоумышленница вместе с сообщниками заранее арендовали и обустроили фиктивный обменный пункт с имитационными средствами – таблицей с курсом валют, аппаратом для перечисления денег, фальшивыми денежными средствами для создания видимости осуществления услуг обмена валют. Кассирша пользовалась париком черного цвета и использовала поддельные документы", – говорится в сообщении.

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В целях поиска потенциальной жертвы аферистка публиковала онлайн-объявления об обмене крупной суммы иностранной валюты, предлагая заниженный курс. Мошеннице грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее сообщалось, что на Зборовщине (Тернопольская область) полицейские разыскивают злоумышленницу, которая похитила у украинки более 170 тыс. грн. Мошенница запугала жительницу села Подгайчики, сказав, что на ее ценных вещах "проклятие", а это якобы грозит смертью ее родным.

Жертва аферы сама привела в дом незнакомую женщину. Мошенница устрашила тем, что родным девушки грозит смерть, если не очистить от проклятия все ценные вещи, которые хранятся в доме. Опомнилась украинка уже к вечеру, хотя деньги из тайника исчезли еще до обеда.

Ранее OBOZREVATEL выяснил:

какие схемы чаще всего мошенники используют в интернете. О способах защиты читайте здесь;

какие уловки используют телефонные мошенники. О том, как обезопасить себя, читайте тут;

как аферисты обворовывают украинцев на сайтах для знакомств. О схемах обманщиков читайте в материале.

OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в Верховной Раде готовят законопроект о привязки SIM-карт, которые использовались при открытии банковской карты, к паспортам. Это позволит мобильным операторам идентифицировать своих клиентво и уничтожит схему обмана, при которой мошенники захватывают чужие мобильные номера.