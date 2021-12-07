Украинцев заставят SIM-карты привязать к паспортам: почему это важно и что даст

В Украине в Верховной Раде готовят законопроект о привязки SIM-карт, которые использовались при открытии банковской карты, к паспортам. Это позволит мобильным операторам идентифицировать своих клиентво и уничтожит схему обмана, при которой мошенники захватывают чужие мобильные номера.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Дело в том, что если у мобильного оператора нету паспортных данных владельца номера, этот номер фактически ничей. Перевыпустить SIM-карту с таким номером может любой человек.

Мошенники несколько раз звонят на номер жертвы с разных номеров. Тут же приходят к оператору с жалобой на утерянную карту и просят ее перевыпустить, называя последние номера, с которых звонили. У оператора нет оснований отказать, ведь он не знает, чей на самом деле этот номер. Таким образом, номер воруют, а уже через него получают доступ к интернет-банкингу или другим услугам, и выводят деньги со счетов или же оформляют займы. Также мошенники могут выкупить и неактивный "финансовый номер", их уже научились находить.

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Если же номер будет именным – чтобы перевыпустить карту, нужен будет паспорт. А в случае махинаций гражданин сможет защитить свои права в суде.ьПо словам нардепа Александра Федиенко, законопроект, над которым они уже работают, будет касаться только финансовых номеров и призван защищать украинцев от мошенников:

"Если вы хотите иметь телефон, который в дальнейшем будете использовать для финансовых операций или для получения цифровых услуг, в частности для получения электронно-цифровой подписи, он в обязательном порядке должен иметь контракт с оператором мобильной связи для того, чтобы мошенник не смог его украсть", – рассказал член парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, операторы получают 3 млрд грн в год за контент-услуги. И половина этой суммы списывается фактически тайно, так как сами клиенты не подозревают, что дали согласие на платный контент, случайно приняв условия услуги.