На украинских монетах можно хорошо заработать: за какие копейки коллекционеры заплатят тысячи

Некоторые старые монеты могут принести украинцам хорошие деньги. Они являются редкостными и являют собой коллекционную ценность.

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Так, за 1 грн 2001 года разновидности 1АДг, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на группе в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

Также хорошо платить коллекционеры готовы за 5 копеек 1992 года – разновидности 2БАм. Их цена может составить от 2500 грн до 3000 грн. Такие монеты отличают:

средний зуб тризуба – он острый и узкий;

единица в дате – без хвостика;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.

гурт с мелкой насечкой.

Ценятся также купюры

Выгодно продать можно и гривневые банкноты. К примеру, за 30 000 грн на специализированном ресурсе Violity продают набор из десяти 50-гривневых купюр с номерами от ЕД 1666660 до ЕД 1666669. Согласно объявлению:

состояние банкнот – отличное;

дефектов они не имеют;

реставрации не подвергались.

А за 10 000 грн продают купюру в 1 грн 2014 года с "коллекционным" номером УУ 1111111. Согласно объявлению:

скрытых дефектов купюра не имеет;

реставрации не подвергалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, коллекционеры готовы платить немалые деньги и за некоторые разновидности украинских 2 копеек. К примеру, за 2 копейки 2003 года можно выручить от 1800 до 2200 грн.

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