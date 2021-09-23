На субсидии украинцам нашли еще 12 млрд гривен: бюджет изменят

На субсидии по оплате коммуналки в Украине выделят дополнительные 12 млрд грн. Средства возьмут из "запаса", который сформировался благодаря перевыполнению плана по бюджетным доходам. Без этого денег на выплаты субсидий до зимы не хватит: в госбюджете запланированы 36 млрд грн на субсидии, но уже к середине сентября потратили 35,2 млрд грн.

Соответствующий законопроект № 6052 одобрили в первом чтении депутаты Верховной Рады. Как свидетельствует онлайн-трансляция заседания в YouTube, за документ проголосовали 293депутата, из них 221 – от "Слуги народа", 20 – от "Батьківщини", 20 – от "Довіри", 17 – "За майбутнє", 6 – ОПЗЖ, 9 – внефракционные (чтобы посмотреть поименное голосование, доскролльте новость до конца). Ко второму чтению документ будут готовить по ускоренной процедуре.

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В законопроекте предложено увеличить общий фонд госбюджета-2021 на 39,41 млрд грн. Средства направят не только на субсидии, но и на другие социальные нужды, а также инфраструктурные проекты. В частности, 5,7 млрд грн – на выплаты в Вооруженных силах Украины (ВСУ), 2 млрд грн – на оплату лечения в стационарах заболевших коронавирусом.

При этом ранее в Кабмине подсчитали, что перевыполнение госбюджета уже принесло общему фонду бюджета 28 млрд грн. До конца года эта сумма увеличится.

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