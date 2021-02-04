"На изучение геев из бюджета потратят 10 млн грн": в сети распространяют фейк о странных закупках Минздрава

В Украине в социальных сетях и на страницах СМИ уже несколько дней обсуждают информацию о том, что Министерство здравоохранения якобы потратит из бюджета 10 млн грн на "изучение поведения геев". Новость разошлась в соцсетях, где возмутились: в Украине не хватает денег на вакцину, а власть собралась изучать гомосексуалов.

На самом деле подобные исследования проводятся еще с 2004 года и полностью финансируются за счет американской программы PEPFAR. Их проводят только с одной целью – сократить масштабы распространения ВИЧ в стране. OBOZREVATEL отвечает на главные вопросы о нашумевшем исследовании.

На самом деле изучают не только геев, но и наркозависимых, украинцев, которые предоставляют сексуальные услуги. Всех тех, кто традиционно имеет более высокие риски стать ВИЧ-инфицированными, следует из техспецификации тендера. Наркозависимые могут заразиться через иглы, те, кто предоставляет секс-услуги, из-за несоблюдения правила защиты, а геи – потому что реже используют презервативы, чем гетеросексуалы.

Исследование действительно обойдется в более чем 10 млн грн. Оно пройдет по всей территории страны, необходимо лично опросить всех участников, нанять социологическую компанию, которая создаст специальную выборку, забрать и изучить их кровь (чтобы понять, есть ли у них инфекция).

В будущем собранную информацию используют для профилактики, оценки реального количества зараженных, разработки программ по противодействию заражения. Деньги на исследование дали США в рамках инициативы президента США по предоставлению помощи по борьбе с ВИЧ/CПИД. А так как в Украине темпы распространения этой инфекции одни из самых высоких в Европе, деньги получила и наша страна.

Заказчик услуг – Центр общественного здоровья Минздрава. Но из бюджета на это не потратят ни копейки. Деньги тратят через тендер только для того, чтобы создать конкуренцию и избежать завышенных цен. Ну и так требует закон.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, информресурс России опубликовал фейковую новость о том, что в испанском доме престарелых 7 постояльцев погибли от прививки против коронавируса препаратом Pfizer.