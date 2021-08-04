На Черкасщине с молотка ушел бронзовый Ленин: памятник уедет на Донбасс. Фото

В Черкасской области на аукционе продали бронзовый памятник Ленину, который до сноса стоял в Звенигородке. Его продали за 311,5 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro. Приобрела его предприниматель из Покровска Донецкой области Ольга Ахременко, которая занимается оптовой торговлей электронными и телекоммуникационным оборудованием (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Лот был выставлен на торги исполнительным комитетом Звенигородского горсовета повторно, которые проводились 3 августа.

Всего в них участвовали 12 человек. Минимальное предложение составляло 123,6 тысяч гривен.

Отметим, что во время первого аукциона стартовая стоимость скульптуры была почти в два раза больше – 247 тысяч гривен.

Пустотелый памятник изготовлен из ценного металла (бронзы), его высота – 3,8 м, а вес – более 2 тонн. Его демонтировали в феврале 2014 года, а вырученные средства пойдут в местный бюджет на развитие города.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Чопе Закарпатской области на аукционе памятник Ленину продали за 253 тысячи гривен.