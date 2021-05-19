В Украине придумали новую схему мошенничества от имени "налоговой": как она работает

В Украине начала действовать новая мошенническая схема, с помощью которой злоумышленники пытаются завладеть деньгами предпринимателей. К ним обращаются под видом налоговой, требуя заплатить за "спокойную" проверку.

Об этом ТСН рассказал предприниматель из Обуховского района Киевской области Дмитрий. Мужчину пытались обмануть, ведя переговоры якобы от имени начальницы Обуховского управления Государственной налоговой службы Светланы Беляевой.

Дмитрию позвонили якобы из этого ведомства и сказали, что к ним приехали контролирующие органы из Киева с проверкой. Чтобы у ФЛП не возникло никаких проблем, там "готовы подготовить все документы", а мужчине надо только приехать и поставить подпись.

Ему пообещали, что все пройдет спокойно, если проверяющих угостить в ресторане. Предпринимателю предложили оплатить застолье, сбросив на карту сотрудницы налоговой 15 тысяч гривен. Когда ФЛП приедет "ставить подпись", деньги ему якобы вернут наличными.

Журналисты опубликовали номера телефонов, которыми пользовались мошенники:

066 936 5328;

095 308 7160.

Кроме того, злоумышленники отправили на Viber предпринимателя свою карточку "Ощадбанка" с просьбой переводить деньги именно на нее.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Украинцы из-за случайных подписок или мошеннических действий лишаются части средств с банковской карты. Вернуть деньги можно в том случае, если операция прошла на небольшую сумму и без подтверждения с помощью дополнительного пароля 3D-Secure.