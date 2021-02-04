"Вы заработаете!" Как украинцы годами вкладывают в липовые "биржи", а мошенники ругают власть

"Что это за страна! Мы в Украине живем, или в Гондурасе? Или вы просто все п***сы?!", – обратился к властям украинский предприниматель Андрей Мартынюк на своей странице в Instagram. Таким образом известный в узких кругах финансовый деятель отреагировал на серию обысков в офисах его компании Fresh Forex, которая часто меняет название и имеет их около десяти.

Несколько недель назад OBOZREVATEL подробно описывал схему работы указанного "брокера", после чего в редакцию начали поступать звонки с угрозами. Однако сейчас, видимо, компании не до борьбы с журналистами. Десятки пострадавших "инвесторов" написали заявления в полицию, теперь у Мартынюка пытаются выяснить, как так произошло, что вместо обещанной прибыли его клиентов оставили ни с чем.

Как рассказывают уже уволенные сотрудники, обыски в офисах – привычное явление для компании, которое чаще всего ничем не заканчивается. В первой публикации о Fresh Forex мы подробно рассказывали о том, кто стоит за десятком компаний, как работают дельцы и на чем зарабатывает Мартынюк. После этого к нам обратилось сразу несколько бывших сотрудников "брокера", которые детально рассказали об особенностях работы на компании Мартынюка.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Официально Андрею Мартынюку принадлежит целый ряд компаний, но работают на них одни и те же люди, вспоминает оператор колл-центра Евгений (по просьбе молодого человека имя в публикации изменили). В компании есть три группы сотрудников:

операторы: они работают с "холодными базами", проще говоря с купленными в интернете списками контактов. В такие базы может попасть любой украинец;

секретари: к ним попадают уже отобранные операторами клиенты, которые заинтересовались услугами компании. Их задача собрать как можно больше информации, определить, какую сумму можно получить от клиента;

вип-офис: к ним попадают только крупные клиенты, которые готовы много инвестировать.

"Я работал просто оператором. Вообще нужна была любая работа, закончил универ и думал просто подзаработать. Обещали платить 17 тыс. грн плюс еще и процент от привлеченных инвестиций. Прошел недельный курс и просто обзванивал и говорил так, как научили", – рассказывает Евгений.

Иногда по команде старшего в офисе название компании менялось, Евгений представлялся то представителем Fresh Forex, то Want Trade, Want Broker, иногда Prof Advice LLC, в других случаях Omni Stock Investment.

"Базы были плохие, мой номер никто не видел, я через интернет звонил. Но по голосу сам узнавал, что уже звонил этому человеку и называл ему другую компанию. Часто просто посылали, иногда заинтересовывались", – вспоминает бывший оператор колл-центра.

Работал Евгений по хорошо известной схеме: спрашивал, доволен ли собеседник своим доходом, знает ли о возможности инвестировать средства, предлагал инвестировать 10 тыс. грн, а получить уже 13-15. Главная задача – заинтересовать и передать данные дальше.

Уже спустя несколько недель в компании произошел первый обыск. Всех сотрудников заставили лечь на пол, телефоны забрали, компьютеры вынесли. Компания вскоре просто переехала в другой офис и Евгений продолжил обзванивать украинцев в поисках доверчивого клиента.

"Я в какой-то момент просто для себя решил выяснить, чем занимаюсь. Погуглил все названия, почитал отзывы. Очень начала совесть грызть. Но мне тогда еще не выплатили зарплату. Я побоялся раньше времени уходить, работал без каких-то документов, все на словах было. Потом начались задержки зарплаты, ну я и ляпнул, что вот так и так, я знаю, что это на самом деле просто мошенничество. Тогда и начались угрозы", – говорит Евгений.

После нескольких звонков с предупреждением о том, к каким последствиям приведет "длинный язык", Евгений поменял номер телефона. "Когда увидел публикацию про Fresh Forex в интернете, решил рассказать", – поясняет молодой человек (если вы также работали на компанию либо считаете себя жертвой ее деятельности, пишите нам на obozrevatelfeedback@gmail.com).

Антон проработал на компанию Мартынюка почти год. "Я лично привлек около сотни клиентов, пока работал, а таких как я десятки. Конечно, мы не знали сначала всей схемы, нам никто не рассказывал. Узнавали правду постепенно, частями. Кто был готов за деньги забыть про совесть – шел на повышение", – вспоминает молодой человек.

Самую первую фирму ООО "Фрешфорекс Украина" Андрей Мартынюк оформлял на себя, а дальше узнать названия компаний могли только сами сотрудники, оформляли конторы на посторонних людей. Практически все операторы компании понимают, чем на самом деле занимаются.

Разберем схему на одном примере

В Одессе компания ООО "Omni Stock Investment" стала фигурантом уголовного разбирательства (мошенничество) после того, как забрала у "инвестора" 26 тыс. долларов и деньги не вернула. Тогда правоохранители взялись за фирму, провели обыски, изъяли технику и выяснили, что деньги брали якобы для того, чтобы "торговать на финансовых рынках". При этом никакой торговли не было. "Под видом несуществующих финансовых торгов завладели денежными средствами", – говорится в материалах дела.

Казалось бы, Андрей Мартынюк здесь ни при чем. Но вот по этому уголовному производству арестовали имущество. И тут оказалось, что под арест по делу (№12019160000000069) попала собственность "Проф Эдвайс". Они через суд снимали арест. То есть мошенническую деятельность совершала одна компания, а 18 компьютеров и несколько ноутбуков, которые использовали мошенники, это имущество другой компании. И вот эта другая компания и принадлежит Мартынюку.

Сколько таких фиктивных компаний, никому неизвестно. И пока доверчивые украинцы, услышав красивые названия и умные слова, готовы отдавать свои сбережения в надежде их приумножить, мошенники продолжат получать многомиллионные заработки.

А в случае с Мартынюком после обысков он не только продолжает свою деятельность, но и, используя нецензурную лексику, обращается к власти и угрожает проводить акции протеста. И пока силовики ограничиваются тем, что арестовывают и возвращают компьютеры, сотни и тысячи семей будут оставаться ни с чем. Ведь кажется, что если бы действительно были мошенниками, то не владели бы большими офисами и не работали бы много лет...