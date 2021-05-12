Мошенники снимают деньги с карт украинцев с помощью подписок: как вернуть средства

Украинцы из-за случайных подписок или мошеннических действий лишаются части средств с банковской карты. Вернуть деньги можно в том случае, если операция прошла на небольшую сумму и без подтверждения с помощью дополнительного пароля 3D-Secure.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Важно, осуществлялись ли платежи с использованием дополнительного шага аутентификации 3D Secure. Речь идет о вводе одноразового пароля, отправляемого на финансовый номер плательщика при инициации транзакции. Если оплаты проходили с использованием этой технологии, оспорить их и получить возмещение практически невозможно", – пояснил финансовый аналитик, советник председателя правления одного из банков Василий Невмержицкий.

Замглавы межбанковской платежной ассоциации "ЕМА" Алеся Данильченко также уверена: если платеж проходил без подтверждения, деньги достаточно легко вернуть. Банк может оспорить операции через платежную систему.

"Если не вводился код, то эти операции могут быть оспорены. Банк обращается в платежную систему, говорит, что без подтверждения прошла операция. Все банки так делают. Это не то, что обязанность, это процедура. Легко оспаривается по правилам платежным систем", – добавила Данильченко.

Эту информацию OBOZREVATEL подтвердили и в ПриватБанке. По словам пресс-секретаря финучреждения Олега Серги, вернуть деньги вполне возможно, но только при определенных условиях. Подобная проблема появилась только в последнее время. Чаще всего клиенты сами подписываются на премиум-аккаунты, покупают музыку, фильмы, доступ к изданиям, соглашаются жертвовать деньги. Далее списывание происходит регулярно, о нем забывают и вспоминают только в момент, когда деньги нужны, но они пропали.

"В принципе, вернуть деньги возможно. Но это зависит и от того, на что соглашался клиент. У нас не было такой массовой проблемы, она появляется последнее время", – пояснили в банке.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники забирают деньги у инвесторов, заманивая их высокими заработками якобы на финансовых биржах. После злоумышленники забирают средства и закрывают компанию.