Мошенники рассылают украинцам опасные сообщения: в Ощадбанке озвучили важные правила

В Украине участились случаи мошенничества с использование вредоносных сообщений. Так, злоумышленники рассылают клиентам сообщении якобы о поступлении платежа и предлагают перейти по указанной ссылке. Открыв их, украинцы попадают на фишинговый сайт, с помощью которого крадут информацию о их банковском счете и получают доступ к деньгам.

Об этом сообщили в пресс-службе Ощадбанка. "Будьте бдительны и соблюдайте правила финансовой безопасности. В случае получения подозрительных писем, звонков или SMS-сообщений звоните в Контакт-центр Ощадбанка по телефону: 0 800 210 800", – говорится в сообщении.

В банке также напомнили важные правила, которые позволят сохранить средства:

ни в коем случае не называть никому PIN-код, срок действия, CVC2/CVV2-код, пароли интернет-банкинга и коды подтверждения онлайн-платежей в SMS или в сообщениях в мессенджере. Единственная информация, которая нужна для платежа – 16 цифр карты;

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использовать уникальный пароль в интернет-банкинге. Не записывать его нигде. При возможности в торговых сетях лучше рассчитываться с помощью Google Pay или Apple Pay и не передавать никому карту так, чтобы могли заметить ваши реквизиты;

тщательно проверять сайты, на которых вы хотите проводить покупки и с помощью которых планируете переводить средства.

Как ранее писал OBOZREVATEL, клиентка ПриватБанка лишилась всех средств со своих карт: мошенники украли личные деньги, а также сняли деньги с кредитки. Теперь же банк начисляет проценты на кредитные средства, которые сняли со счета.