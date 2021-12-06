Мошенники сняли все деньги с карт ПриватБанка и опустошили кредитку: банк теперь начисляет проценты за долг

Клиентка ПриватБанка лишилась всех средств со своих карт: мошенники украли личные деньги, а также сняли деньги с кредитки. Теперь же банк начисляет проценты на кредитные средства, которые сняли со счета.

Об этом клиентка банка написала на специализированном форуме Минфин. "Я тоже была клиентом "Привата" до недавнего времени, пока у меня мошенники списали все средства. И мои личные, так и кредитные", – написала она.

Женщина подозревает, что личные данные могли передать банковские сотрудники, так как она никому их не разглошала. Правда, в самом "Привате" такую возможность исключают: рядовые сотрудники не владеют такой информацией.

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"Данные карты третьи лица могли получить по неосторожности, или с помощью более изощренны методам. Попытайтесь вспомнить, не было ли у кого-то доступа к вашей карте. Банк всегда гарантирует сохранность ваших средств, но и вы должны заботиться о безопасности своих денег", – ответили в "Привате".

При этом за время расследования на кредитные средства насчитали комиссию. Стоит отметить, что банк не возвращает украденные средства за исключением одного единственного случая: если кража не произошла по вине банка. Однако это практически исключено (если только мошенник не работает в финучреждении).

Чтобы не стать жертвойй мошенничества, стоит:

никому не передавать свою карту;

следить за тем, чтобы никто не смог подсмотреть информацию на обратной стороне карты (в том числе с помощью камер);

не пользоваться сомнительными банкоматами и каждый раз прикрывать клавиатуру рукой;

использовать финансовый номер телефона только для работы с банком, а номер никому не разглошать;

установить на карте лимиты на снятие средств и платежи онлайн.

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