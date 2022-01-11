Мошенники придумали схему обмана украинцев с помощью OLX и 'Укрпочты'

Мошенники придумали новую схему для обмана украинцев. Для этого они используют платформу онлайн-объявлений OLX, а также "Укрпочту", чьи сотрудники практически не проверяют документы получателей посылок.

О схеме рассказал у себя в Facebook одессит Сергей Кравец. Он отметил: только оперативность позволила ему не стать жертвой мошенников и сохранить свои 11 тыс. грн.

Как работает схема

По словам Кравца, на OLX он нашел объявление о продаже смартфона iPhone 12 mini. Продавец предложил отправить его на следующий день с помощью услуги "OLX Доставка" через "Укрпочту". Мужчина согласился и оплатил товар.

"В указанный срок продавец заказ не отправил – однако пообещал сделать это завтра. И действительно, на следующий день заказ был отправлен", – рассказывает Карвец.

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Параллельно, продолжает он, на OLX было выставлено полностью идентичное объявление о продаже точно такого же телефона за ту же сумму. Доставить его продавец предлагал также с помощью "OLX Доставки" через "Укрпочту".

Тем не менее, через некоторое время мужчина получил уведомление о доставке заказа в отделение "Укрпочты". А при осмотре посылки оказалось, что вместо телефона в ней лежат сок, конфета и плитка шоколада. "Естественно, от посылки я отказался. Деньги же за нее вскоре были возвращены на карту", – отметил он.

Однако через несколько дней Кравец случайно встретил сотрудницу "Укрпочты", которая выдавала ему посылку. И та рассказала, что после него в отделение пришел человек с другим именем, но с его же номером накладной, по которому хотел получить его посылку. Когда же ему было отказано – он просто ушел.

"Подстава же вся вот, в чем. Посылку присылают, в соцсетях размещают объявление, в котором предлагают людям забрать ее за какие-то деньги с почты. Человек забирает – а на карту мошенников моментально падают деньги за заказ", – объяснил суть схемы мужчина.

При этом он уточнил, что "Укрпочту" мошенники используют из-за того, что ее сотрудники часто не проверяют документы у получателя. "И это урок не только обычным людям – это урок еще и работникам "Укрпочты", – отметил Кравец.

В свою очередь пользователи Facebook в комментариях к посту Кравца подчеркнули, что нежелание проверять документы у получателей посылок не является "базовым" для всей "Укрпочты", а может касаться только некоторых ее отделений. В доказательство этого они привели личные истории о том, как их всегда просят предъявить удостоверения личности.

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