Украинцам показали оригинальный вариант ответа "банковским" мошенникам

В сети показали вариант ответа мошенникам, которые от имени банка пишут своим жертвам о "блокировке" их карточки.

Свою переписку с одним из таких "банковских работников" обнародовал блогер Petro Nek. Он опубликовал соответствующее видео в Twitter-аккаунте в понедельник, 8 марта (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Пользователь сети пошутил, что "в эту игру могут играть двое". Он показал, что с обычного номера телефона ему пришло сообщение на латинице якобы от "Ощадбанка".

В тексте мошенника сказано, что карточка пользователя "заблокирована по соображениям безопасности". Далее украинцу предлагали звонить за указанными телефонными номерами якобы для выяснения деталей.

Вероятно, что собеседник, якобы представитель финучреждения, далее попросил бы владельца карточки указать ее номер и другие персональные данные.

Блогер написал ответное сообщение человеку, который хотел его обмануть. Украинец заявил, что телефон внесен в базу мошенников, а его местонахождение можно определить. Для более детальной информации он посоветовал звонить в Службу безопасности Украины.

Добавим, интернет-пользователи оценили этот способ общения с мошенниками. Некоторые комментаторы отметили, что будут использовать этот вариант ответа в случае необходимости.

В цю гру можуть грати двоє pic.twitter.com/4kVmPGEIhi — Petro Nek (@mrpetruccio) March 8, 2021

Напомним, наше издание писало о том, что в Украине мошенники научились устанавливать специальные устройства на банкоматах, которые способны "считать" пластик и "запомнить" всю информацию о нем. После на специальном приборе злоумышленники могут создать полный дубликат чужой банковской карточки.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве мужчина на "горячем" задержал уроженца Сумщины, который выманил у его отца-пенсионера 20 тысяч гривен. 31-летний подозреваемый может быть причастен к другому подобному преступлению. Тогда в Голосеевском районе столицы злоумышленник выманил у пожилой женщины все ее сбережения.