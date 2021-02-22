Банкоматы в Украине портят мошенники: после использования делают полный дубликат карт

В Украине мошенники научились устанавливать специальные устройства, которые способны "считать" пластик и "запомнить" всю информацию о нем. После на специальном приборе злоумышленники могут создать полный дубликат чужой банковской карты.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Чаще всего вместе с таким устройством (его называют скимминг) также прячут на банкомате и небольшую камеру, с помощью которой "подглядывают" за циферблатом. В таком случае у преступников сразу есть и карта, и пароль. "Это делается для того, чтобы считать ваш пин-код, код карты и сделать ее "клон". После этого с карты смогут снимать деньги без вашего ведома", – рассказывает OBOZREVATEL эксперт по кибербезопасности Руслан Болгов.

В ассоциации межбанковских платежных систем "ЕМА" назвали несколько методов защиты от такого вида мошенничества:

прикрывать клавиатуру банкомата, когда вводите ПИН-код;

сравнить банкомат с его экранной заставкой (не должно быть отличий);

регулярно менять ПИН-код;

установить лимит на снятие налички.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники забирают деньги у инвесторов, заманивая их высокими заработками якобы на финансовых биржах. После злоумышленники забирают средства и закрывают компанию.